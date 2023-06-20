В Рождественской школе открыли памятную доску Даниилу Чистякову

Памятная доска установлена на здании Рождественской школы, в которой учился Даниил.

Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащего собрались его родные, друзья, представители власти и общественных объединений, педагоги, ученики. К собравшимся обратились заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению Ольга Мясникова, глава администрации Рождественского сельского поселения Сергей Сорокин, председатель правления Гатчинской городской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальной военной операции» Александр Давыдов и др.

Участники митинга почтили память погибшего земляка минутой молчания.

Напомним, что год назад, 18 июня 2022 года, сводной группе разведчиков под командованием рядового Д.Н. Чистякова поступила задача выдвинуться и закрепиться на высоте, после чего вести наблюдение. При занятии рубежа группой разведчиков был обнаружен противник, возник встречный бой. Разрыв вражеской гранаты произошёл в непосредственной близости с Даниилом Чистяковым, который от полученных ранений погиб. В ходе выполнения поставленной задачи группа смогла занять высоту и закрепиться на ней.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Даниил Чистяков посмертно награжден орденом Мужества.

Фото Юлии Лысанюк