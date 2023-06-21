Юлия Гомзина. От частного массажа - к оздоровительному центру
Государство уделяет большое внимание развитию молодёжного предпринимательства. Особенно заметно работа усилилась в последнее время.
Рубрики: Бизнес
Благодаря грантам и субсидиям юноши и девушки открывают собственное дело с опорой на меры господдержки, становясь примером для столь же молодых, смелых и амбициозных.
Героиня нашего видеоролика была, можно сказать, одним из первопроходцев. С её историей стоит познакомиться.
Виедофильм подготовлен в рамках медиапроекта «Бизнес – для молодых!». Газета «Выборг»
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