Юлия Гомзина. От частного массажа - к оздоровительному центру

Благодаря грантам и субсидиям юноши и девушки открывают собственное дело с опорой на меры господдержки, становясь примером для столь же молодых, смелых и амбициозных.

Героиня нашего видеоролика была, можно сказать, одним из первопроходцев. С её историей стоит познакомиться.

Виедофильм подготовлен в рамках медиапроекта «Бизнес – для молодых!». Газета «Выборг»