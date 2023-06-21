На дорогах Ленобласти стало меньше аварий

«Зарегистрировано на 11,1% меньше дорожно-транспортных происшествий относительно аналогичного периода в 2022 году. По статистике мы видим, что благодаря решениям комиссии на дорогах стало безопаснее. И речь не только о правильно нанесенной дорожной разметке, знаках и усилении контроля, а о комплексном анализе, который мы проводим каждый сезон», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Не всю аварийность возможно победить инженерными решениями, ведь значительный ряд происшествий происходит из-за невнимательности и использования телефонов во время движения. В «Ленавтодоре» отметили полезную практику, когда на федеральных трассах делается особая структурная разметка: попадая на нее колесом водителей будет понимать, что он в шаге от ДТП. Теперь практику планируется распространить и внедрить на уровне ГОСТ.

Одним из ключевых вопросов комиссии было размещение 500 камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Начать их установку планируется в этом году: практика показывает, что именно жёсткий контроль скоростного режима побуждает водителей быть внимательными.

Усилится контроль за передвижением самоходных машин и квадроциклов. Сегодня у инспекторов нет возможности проверить, есть ли у водителя право на управление таким средством. Региональный гостехнадзор договорился об обмене информацией с ГИБДД. Благодаря этому станет возможно определить собственника транспорта и узнать, зарегистрировано ли средство передвижения.