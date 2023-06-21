«Охота в Приорате»

На ранних генеральных планах Павловского времени на территории современного Приоратского парка появилась характерная планировочная схема Зверинца. Зверинцы были предназначены для охоты, также там устраивались загоны для зверя. Иными словами, этот участок Гатчинского имения представлял собой охотничье хозяйство. На пересечении просек были устроены круглые площадки для отстрела зверей.

Планировочная композиция отличалась исключительной регулярностью, её центр был выделен широкой перспективой на деревню Химози. На этой широкой перспективе, в соответствии с осью всей композиции, была устроена прямая дорога к деревне. Ещё одна перспектива шла в сторону деревни Большая Загвоздка. Перспективы были оформлены аллейными посадками деревьев. Постепенно охота теряла популярность и охотничье назначение Приоратского парка было утрачено — это привело к исчезновению перпендикулярных просек. В современном парке из первоначальной регулярной композиции Малого Зверинца сохранились лишь фрагменты некоторых аллей.

Известно, что 24 сентября 1831 года Николай I охотился на зайца в Приоратском парке. В начале первого часа дня государь в линейке отправился охотиться на зайцев в парк в сопровождении принца Ольденбургского, князя Волконского, лейб-медика Вилье и других лиц. В этой охоте участвовал также наследник престола Александр Николаевич с воспитателем К.К. Мардером. Однако дурная погода помешала успеху охоты: взяли всего трёх зайцев. По-видимому, обычно добыча была значительно крупнее. После завершения охоты, которая длилась около трёх часов, император со свитою прибыл на завтрак в Приоратский дворец. Вслед за ним в Приорат приехала и императрица.

Император Николай Павлович не любил охоты на вольного зверя, требующей дальних поездок и связанной с опасностью — волков, медведей и лосей, однако очень любил охоту на оленей и мелкую дичь.

Охота на зайца в Приоратском парке отразилась в Камер-фурьерском журнале. Подробно описал это событие Николай Иванович Кутепов — заведующий хозяйственной частью императорской охоты, который вместе с семьёй жил в Приоратском дворце, где ему выделили казённую квартиру. Николай Иванович родился в 1851 году, через двадцать лет после описываемых им событий. Он стал автором четырёхтомного исследования, посвящённого великокняжеской, царской и императорской охоте, изучил множество неопубликованных источников, которые помогли ему составить подробнейшую картину придворной охоты от древнерусских князей до Александра II. В этом исследовании отразилась и история Приоратского парка как охотничьего угодья.

Татьяна Исаева,

научный сотрудник Паркового агентства Ленобласти