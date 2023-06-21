«Золотой Меркурий» для гатчинского «Агропитомника»

Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году. В этом году на федеральный этап конкурса поступило 412 заявок от 90 торгово-промышленных палат и ассоциации «Народные художественные промыслы». Из них 277 заявок – на общие номинации («Лучшее малое предприятие», «Лучшее предприятие-экспортер», «Лучшее семейное предприятие России») и 135 заявок – на пять специальных номинаций.

По итогам конкурса в числе победителей оказалось единственное предприятие, представляющее Ленинградскую область - ООО «Агропитомник» (Питомник растений «Алексеевская Дубрава») из Таицкого поселения Гатчинского района.

Награждение победителей и лауреатов прошло в Центре международной торговли в Москве. По традиции им были вручены эксклюзивные статуэтки «Золотой Меркурий» и памятные медали, изготовленные по авторским эскизам народного художника России Владимира Суровцева. Победителям предоставлено право использования в работе эмблемы конкурса «Золотой Меркурий» как показателя высокого качества продукции и услуг.

Поздравляем генерального директора питомника растений «Алексеевская Дубрава» Алексея Крюкова и сотрудников предприятия с заслуженной наградой!