«Билет в будущее» для школьников Ленобласти

Профессиональные пробы проходят во всех регионах: на площадках у партнеров, на официальной платформе https://bvbinfo.ru в личном кабинете школьника, а также на Фестивалях профессий. Почувствовать себя настоящим специалистом в той или иной сфере успели уже более 1,3 млн школьников 6-11 классов.

В этом году организаторы пошли дальше и дают возможность не просто попробовать себя в профессии ведущего, а заявить о себе по всей стране. Ведь шоу-подкаст от «Билета в будущее» будет доступен на официальном сайте проекта, в VK и на сайте информационного партнера PeopleTalk.

Первый сезон шоу-подкаста будет посвящен различным героям-представителям интересных профессий, мы запишем вместе с победителем кастинга 10 эпизодов, где поговорим с интересными профессионалами. Они поделятся своими историями становления в любимом деле, чтобы замотивировать участников федерального проекта на осознанный выбор профессий в раннем возрасте.

Чтобы принять участие в проекте, вы должны быть учеником 8-11 классов, иметь опыт публичных выступлений, участвовать в проекте «Билет в будущее». Также рассказать о себе в анкете, записать видео-визитку с ответами на вопросы:

- Почему мы должны выбрать вас на роль ведущего?

- Что вам дает участие в проекте «Билет в будущее»?

Занятость в проекте в Москве с 10.07.23 по 11.09.23.

Прием заявок осуществляется строго до 30 июня. Ждем ваши анкеты!

Напомним, что всероссийский проект «Билет в будущее» создан для ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Региональным оператором проекта в Ленинградской области выступает «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».