Область поддерживает производителей сельхозпродукции

«Сегодня очень важно сохранить наши позиции по производству сельскохозяйственной продукции. Выполнение задач, которые перед нами ставят Президент и Правительство России по обеспечению продовольственной безопасности, очень важно. Погода преподносит нам сюрпризы, но мы полностью сделали всё от нас зависящее и по полевым работам, семенам, удобрениям, и по финансовому обеспечению — область полностью выполнила свои обязательства перед аграриями по доведению господдержки. Работаем по графику в соответствии с планами и обязательствами, надеемся на погоду. К концу года — возможно ещё увеличение бюджета», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии Ленинградского Дня поля — сельскохозяйственной выставки, посвященной началу кормозаготовительной кампании.

В ходе пленарного заселения руководители ведущих сельхозпредприятий региона и специализированных компаний, обеспечивающих деятельность АПК, обсудили итоги посевной и перспективы кормозаготовительной кампании. Глава региона вручил награды Минсельхоза РФ и Ленинградской области лучшим аграриям региона.

Продолжился День поля на демонстрационной площадке племзавода «Красногвардейский», который принимает праздник. В поле развернулась выставка современной сельскохозяйственной техники. 40 компаний представили почти 200 единиц техники, которая находится на вооружении хозяйств. В угодьях хозяйства прошли демонстрационные работы техники по заготовке кормов.