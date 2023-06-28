Область поддерживает производителей сельхозпродукции
С начала года аграриям Ленобласти из областного бюджета доведено 3,4 млрд рублей, что на 39 млн рублей, больше чем в 2022 году. Общий объем финансирования на год увеличен почти на 400 млн рублей до 5,7 млрд рублей.
«Сегодня очень важно сохранить наши позиции по производству сельскохозяйственной продукции. Выполнение задач, которые перед нами ставят Президент и Правительство России по обеспечению продовольственной безопасности, очень важно. Погода преподносит нам сюрпризы, но мы полностью сделали всё от нас зависящее и по полевым работам, семенам, удобрениям, и по финансовому обеспечению — область полностью выполнила свои обязательства перед аграриями по доведению господдержки. Работаем по графику в соответствии с планами и обязательствами, надеемся на погоду. К концу года — возможно ещё увеличение бюджета», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии Ленинградского Дня поля — сельскохозяйственной выставки, посвященной началу кормозаготовительной кампании.
В ходе пленарного заселения руководители ведущих сельхозпредприятий региона и специализированных компаний, обеспечивающих деятельность АПК, обсудили итоги посевной и перспективы кормозаготовительной кампании. Глава региона вручил награды Минсельхоза РФ и Ленинградской области лучшим аграриям региона.
Продолжился День поля на демонстрационной площадке племзавода «Красногвардейский», который принимает праздник. В поле развернулась выставка современной сельскохозяйственной техники. 40 компаний представили почти 200 единиц техники, которая находится на вооружении хозяйств. В угодьях хозяйства прошли демонстрационные работы техники по заготовке кормов.