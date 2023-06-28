Презентация книги «Основатели дачной Вырицы – семья Карнеевых» Дмитрия Быковицкого

Книга врача, известного барда, поэта Дмитрия Михайловича Быковицкого –- потрясающий пример того, как один документ может стать трамплином для большого исторического исследования. Покупая в 2000 г. в Вырице дом для своего родственника, семья Быковицких стала обладателем купчей крепости 1912 года (так назывался документ о приобретении недвижимости в Российской Империи), подписанной собственноручно неким дворянином Михаилом Карнеевым. Купчая свидетельствует, что Михаил продал участок «из собственного своего недвижимого имения», «с растущим на нём лесом» крестьянину Гродненской волости Николаю Леонову Амшей. Но прежде, чем рассказать о семье Карнеевых и их открывшейся роли в основании дачной Вырицы, скажем несколько слов об истории этой местности.

История Вырицы

История Вырицы уходит вглубь веков: поселения существовали здесь, начиная с ХI-XII веков, о чём свидетельствует древний курган на улице Береговой и найденные в нём артефакты (хранятся в запасниках Эрмитажа). В XV-XVI веках эти земли относились к Новгородской Водской пятине (поселение упоминается как «Дверницы»). В 1610–17 гг. они отошли шведам и стали Ингерманландией. На картах встречаются названия Werektca,Wiritza, Duårnitza. По итогам Северной войны (1700–21 гг.) эти территории были возвращены России («Не похищай чужого» - один из девизов петровской государственной эмблематики, намекавшей на шведов).

Одними из первых владельцев деревни Вырицы в начале XIX столетия оказались Бороздины (Николай Михайлович Бороздин — герой Отечественной войны 1812 года). В 1835 г. деревня перешла к лейтенанту флота Линхарку, а в 1838 г. — к поручице Богдановой. В 1846–68 гг. поселением владел подполковник, а впоследствии генерал-лейтенант Ф.С. Ракеев (его именем названа улица Ракеевская). С 1869 г. Вырица, где уже были лесопильный завод и мукомольная мельница, принадлежит князю П.Л. Витгенштейну. К 1879 г. она насчитывает четыре крестьянских двора.

К северу от деревни Вырица на территории 2500 десятин простирался сосновый лес, входивший в состав Ново-Петровской лесной дачи, которая принадлежала сначала генерал-лейтенанту Петру Григорьевичу Демидову (1807–1862), а затем дочери героя войны 1812 года Николая Бороздина - Анастасии, в замужестве княгине Урусовой. В 1875 г. имение Новопетровское было приобретено коллежским асессором Павлом Сергеевичем Карнеевым, нотариусом и потомственным дворянином. Это был отец Михаила Карнеева, упоминаемого выше. Семья Карнеевых жила на «мызе Никольское», входившей в Новопетровское. С 1887 г. крупным землевладельцем здесь также становится и М.Я. Эдвардс, английский предприниматель, и совместно со своими компаньонами М.Э. Сегалем и А.Х. Ефремовым начинает продавать земельные владения под дачные участки.

В 1904 г. железная дорога дотянулась до «станции Вырица» (она же имение Новопетровское), и место начинает активно формироваться как дачный посёлок. А деревня Вырица (исторический центр) оказалась в стороне от железной дороги.

Семья Карнеевых

Павел Сергеевич Карнеев был женат дважды. Первая жена, Екатерина Александровна, родила ему трёх сыновей (Сергея, Михаила и Николая), вторая жена, Вера Васильевна, - также родила трёх сыновей (Павла, Бориса, Андрея). После смерти Павла Сергеевича (он и Екатерина Александровна похоронены на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга) Вера Васильевна хотела продать Новопетровское в казну, но затем передумала из-за «невыгодных условий». После 1903 г. она разделила имение между четырьмя сыновьями – Сергеем (1858–1915), Михаилом (1862-?), Борисом (1878-?), Андреем (1879–1919).

Братья Карнеевы были образованными людьми, и вот что мы знаем о них благодаря исследованиям. Андрей был губернским инженером, жил в Петербурге. Там же проживал и Михаил - член земской управы, агроном. Сергей жил «близ станции Вырица в собственном доме» (по данным купчей крепости), вероятно, в своём имении. По некоторым сведениям, Карнеевы имели дипломы Политехнического института.

Больше всего мы знаем теперь о Борисе Карнееве. Он жил на своей мызе Никольская, был депутатом уездного дворянского собрания, почетным мировым судьей, членом уездного земского собрания, земской управы и уездного комитета Попечительства о народной трезвости. В 1914–1917 гг. - депутатом Петроградского дворянского депутатского собрания от Царскосельского уезда, членом Временного правительства. О версиях дальнейшей судьбы Бориса можно прочитать в книге.

Жизнь Павла Карнеева (1876–1905) окончилась трагично: он погиб во время Русско-японской войны. Ещё один брат, Николай (1863-?), жил в Петербурге, у него было трое детей - Борис, Клавдия и Александр. О их судьбах пока ничего неизвестно.

Братья Карнеевы многое сделали для благоустройства Вырицы – совместно с чуриковцами развивали молочное производство, приобретали сельскохозяйственную технику, выделили квартал под строительство церкви свв. Апостолов Петра и Павла. Борис Карнеев помогал А.Х. Ефремову в устройстве Торговой школы, а Михаил Карнеев входил в список членов Вырицкого Школьного Общества.

Именами отца семейства Павла Карнеева и его первой супруги Екатерины Карнеевой, а также шестерых сыновей названы станция Михайловка у Вырицы, Павловский проспект и Екатерининская улица (ныне - Карла Маркса), улицы Андреевская, Михайловская (Менделеева), Сергиевская (Бакунина), Николаевская (Марата).

Второе издание книги включает уникальные фотографии семьи, новые сведения о дальнейших судьбах братьев Карнеевых, а также обновлённые данные по топонимике улиц Вырицы. Удивительно, что до сих пор новая информация появляется благодаря не только архивам и документам, но и беседам с жителями. Так, благодаря беседе Д.М. Быковицкого с жительницей улицы Белинского и сохранившейся у неё купчей, удалось узнать первоначальное название улицы – Бейлинская.

Удивительные встречи

На презентации Д.М. Быковицкий также рассказал об истории Вырицы, о других основателях дачной Вырицы, представил генеалогическое древо Карнеевых, составленное правнучкой А.П. Карнеева - Натальей Лесковой (СПб).

Благодаря первому изданию произошло знакомство семьи Быковицких и потомков Карнеевых. Это прапраправнучки С.Ф. Карнеева - Марина Покровская-Креус (Москва) и Ксения Германович, жительница Гатчины. После презентации второго издания книги она рассказала, как удивительным образом, не зная ещё о своих предках как основателях Вырицы, приобрела дачу именно здесь: «В 2020 г. мы купили участок земли с небольшим домиком недалеко от Вырицы. Впоследствии мы перебрали фотографии из старого семейного архива и нашли фото наших родственников на даче в Вырице. Фотография была 1914 года. После этого у нас с моей двоюродной сестрой появилась идея поискать этот дом в Вырице и узнать, сохранился ли он. По запросу в интернете по фамилиям людей на этой фотографии мы нашли и прочитали доклад Анастасии Лякиной про основателей Вырицы, одними из которых были дяди моей бабушки, Одинцовой Любови Николаевны – С.П. Карнеев и М.П. Карнеев М.П. (кстати, бабушка ещё помнила похороны своего дяди Сергея). С этого и началось наше знакомство с Дмитрием Михайловичем и историей нашей семьи. Удивительно, что мы приобрели участок рядом с тем местом, которое так тесно оказалось связано с историей нашей семьи».

На вопрос о предполагаемом месте нахождения дома Карнеевых, Д.М. Быковицкий рассказал: «Я обошёл все более-менее значимые дома, говорил с владельцами, но дачи Михаила Карнеева (она предположительно находилась на землях Чурикова), и дачи Сергея Карнеева (по данным купчей она находилась вблизи станции Вырица) найти не удалось. Многое сгорело, снеслось, перестроилось. Может быть, дальнейшие поиски и приведут к чему-то».

Также исследователь отметил роль Гатчины как «родового гнезда» в истории семьи Карнеевых: «Дед по отцу братьев Карнеевых – титулярный советник и кавалер Сергей Фёдорович Карнеев - похоронен и, видимо, проживал в Гатчине. Его дочь Любовь осталась в этом городе и стала основательницей гатчинской ветви Карнеевых-Ишиных. Именно благодаря их потомкам в Гатчине и Петербурге мне удалось отыскать гатчинские и петербургские корни этой многочисленной семьи. Прапраправнучкам следует продолжать выращивать гатчинское генеалогическое древо своих предков. Исследования продолжаются!"

А книга судеб открывает новые страницы…

Полина Степанова





На фото: прапраправнучка С.Ф. Карнеева - Ксения Германович (Гатчина) и Дмитрий Быковицкий

КНИГА СУДЕБ

(Д.М. Быковицкий, 2003)

Белым снегом тропу занесло,

Шаг ступлю — и опять заметает.

Я забыл, что такое тепло,

Даже снег прошлогодний не тает.

Он лежит в закоулках души,

По ночам не давая согреться.

Затерялась в заветной глуши

Беззаботность далекого детства.

Нет там тяжести прожитых лет,

И о будущем думать не надо.

Там не ищут потерянный след

Под прощальный аккорд снегопада.

Я настрою любовь на весну,

В крайнем случае, в осень поверю.

Желтый лист занесет поутру

Легким ветром в открытые двери.

С полки книгу сниму наугад,

Положу этот лист под страницу,

Чтобы правнук случайно, как клад,

Вдруг раскрыл наших судеб частицу.

Не знаком ему времени бег.

Вот берет хрупкий листик мальчонка…

И засушенной памяти снег

Тает медленно в детских ручонках.