Ленинградская область за жизнь без вредных привычек

Основная работа по реализации мероприятий плана месячника проведена в образовательных, культурно-массовых учреждениях, детских оздоровительных лагерях, а также в спортивных клубах.

Традиционными формами профилактики остаются различного рода лекции и беседы для подростков и мероприятия в игровой форме. Так, в «Центре «Молодежный» состоялась тематическая смена для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на тему профилактики асоциального поведения в молодежной среде «Патриотизм и служение». Кроме того, на базе «Молодежного» прошел региональный фестиваль «Спортивное лето - 2023», в котором приняли участие более 150 участников из районов Ленинградской области.

В Приозерске и Тихвине прошли конференции «Негативные молодежные явления и борьба с ними: методы, ресурсы, возможности» для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Общая цель всех мероприятий ― формирование антинаркотического мировоззрение у детей и взрослых, профилактика потребления запрещенных веществ, популяризация здорового образа жизни в молодежной среде, развитие физического и творческого потенциала юных ленинградцев.