Диверсификация экономики Ленобласти дает положительный эффект

«Экономика Ленинградской области разнообразна, у нас нет ставки на какую-то одну отрасль. Это позволяет нам даже в непростых условиях уверенно расти, по итогам 5 месяцев индекс промышленного производства региона превысил среднероссийский уровень и составил 102,4% против 101,8 по стране. Действительно значительный рост ―в 2,5 раза ―в производстве одежды, в производстве прочих транспортных средств и оборудования, вагонов, в первую очередь, ― более 40%, и аналогичный рост в производстве химических веществ и химических продуктов. По-прежнему вызывает беспокойство производство автокомпонентов, здесь необходимо предпринимать усилия по поиску новых партнеров – производителей автомобилей, чтобы «трудоустроить» это направление и обеспечить заказами наши предприятия», ― сказал губернатор Александр Дрозденко на аппаратном совещании.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов отметил, что за 4 месяца текущего года на 13,8% вырос объем переработки грузов в морских портах, расположенных в Ленинградской области, ― до 71 млн тонн.

В АПК рост за январь-май 2023 года составил 2,7%, или 38,9 млрд рублей. В частности, производство молока выросло на 6,6%.