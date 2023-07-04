Президентская библиотека к 80-летию Курской битвы

На Курском плацдарме противником было сосредоточено по разным оценкам от 780 до 900 тысяч человек, около 2,7 тысяч единиц техники, в том числе поступившие на вооружение средние и тяжёлые танки «Пантера» и «Тигр», а также тяжёлая самоходно-артиллерийская установка «Фердинанд», обладавшие хорошей броневой защитой и сильным артиллерийским вооружением.

Даже с 200 метров пушка советского танка Т-34 не пробивала бортовой брони «Тигра», – отмечает военный историк А. В. Исаев в документальном фильме «Курская дуга: наше лето» (2013), представленном на портале Президентской библиотеки.

Советскому командованию стало известно о замыслах германского руководства ещё в апреле. Джон Кэрнкросс, входивший в «кембриджскую пятёрку» (сеть советских агентов в Великобритании), передал в Москву, перехваченную и дешифрованную англичанами немецкую радиограмму, на основе которой был восстановлен подробный план операции «Цитадель». Впервые за всю войну о планах противника было известно заранее.

В мае–июне 1943 года советское командование укрепляло оборону и наращивало силы в районе Курского выступа: к началу июля войска Центрального и Воронежского фронтов насчитывали около 1 миллиона 300 тысяч человек, более 3,4 тысяч танков. В резерве находились силы Степного фронта: 580 тысяч человек и 1,5 тысячи танков. Советская промышленность с нарастающей мощностью готовила боеприпасы. На полигонах наши бойцы и командиры изучали тактико-технические данные трофейных «Тигров» и осваивали методы борьбы с ними. В частности, расчёты пехотных

45-миллиметровых пушек учились бить по гусеницам танков с близких дистанций.

Северный фас Курской дуги обороняли войска Центрального фронта под командованием К. К. Рокоссовского, а южный – войска Воронежского фронта под командованием Н. Ф. Ватутина. По воспоминаниям заместителя Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР, Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, представленным в сборнике «Курская битва: воспоминания, статьи» (1973), «в результате многократных обсуждений и наших доказательств Верховный Главнокомандующий, наконец, твёрдо согласился встретить наступление немцев огнём всех видов глубоко эшелонированной обороны <…> а затем, измотав и обескровив врага, добить его мощным контрнаступлением на белгородско-харьковском и орловском направлениях…».

В ночь на 5 июля советским разведчикам удалось захватить «языка» – немецкого сапёра Бруно Формеля – показавшего на допросе, что немецкие войска приведены в полную боевую готовность и в 3:00 по московскому времени перейдут в наступление на Курск. Командующий Центральным фронтом К. К. Рокоссовский приказал произвести в 2:20 упреждающий артиллерийский удар по позициям противника. Как оказалось, удар был нанесён всего за 10 минут до начала артподготовки, намеченной немцами, вспоминал К. К. Рокоссовский. Об этом можно прочитать в сборнике «Курская битва: воспоминания, статьи» (1973), хранящемся в фонде Президентской библиотеки. Таким образом, операция «Цитадель», тщательно готовившаяся немецким командованием, началась залпами советской артиллерии.

Наступление вермахта, которое должно было нанести СССР сокрушительный удар, продолжалось всего одну неделю и уже 12 июля окончилось полным провалом. «Натолкнувшись на героическое сопротивление советских войск, противник, понеся огромные потери, продвинулся лишь

на 10–12 километров в полосе обороны Центрального фронта и до 35 километров на Воронежском фронте», – отмечает в предисловии к сборнику воспоминаний о Курской битве кандидат военных наук полковник В. П. Морозов.

Серьёзным препятствием для немецкой техники стали минные заграждения. В частности, к концу первого дня наступления в 653 батальоне вермахта в строю осталось всего лишь 12 «Фердинандов» из 45. Прорвавшиеся через заграждения немецкие танки встречали ожесточенное сопротивление советских танкистов. За 5 дней наступления из 200 «Пантер» противника в строю осталось всего 16, – рассказывает А. В. Исаев в документальном фильме «Курская дуга: наше лето» (2013).

Неожиданностью для советского командования стало нанесение противником более сильного удара не по северному фасу Курской дуги, а по южному. На этом участке фронта в районе станции Прохоровка 12 июля развернулось крупнейшее в военной истории танковое сражение. С обеих сторон в нём было задействовано до 1,2 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок. Сложная местность не позволила обрушить на врага всю мощь советского контрудара – 5-я гвардейская танковая армия, давшая бой 2-му танковому корпусу СС, оказалась зажатой между рекой Псёл с одной стороны и железной дорогой – с другой. Командующий 5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант танковых войск П. А. Ротмистров вспоминал, что «когда выходила из строя танковая или самоходно-артиллерийская пушка, кончались снаряды или загорался танк, советские гвардейцы не покидали поля боя, они шли на таран». Ценой больших потерь в личном составе и военной технике, всё же удалось не допустить прорыва немцев к Курску.

В этот же день, 12 июля, перешли в наступление войска Западного и Брянского фронтов на северном фасе, а 15 июля – Центрального фронта. Началась операция «Кутузов» или Орловская наступательная операция, результатом которой стало освобождение 5 августа города Орла. 3 августа советское командование силами Воронежского и Степного фронтов приступило к реализации операции «Румянцев» или Белгородско-Харьковской наступательной операции. 5 августа Красная Армия освободила Белгород, 23 августа после массированного штурма – Харьков. Этот день считается датой окончания Курской битвы.

В Приказе Верховного Главнокомандующего от 5 августа 1943 года № 2, опубликованном на следующий день в газете «Правда», подчёркивалось, что успехи советских войск на Курской дуге разоблачили легенду немцев о том, что будто бы советские войска не в состоянии вести летом успешное наступление. В ознаменование освобождения Орла и Белгорода 5 августа Москва салютовала нашим доблестным войскам 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. Этот салют стал первым за годы Великой Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось неофициальное название «город первого салюта».

Одним из участников тех исторических событий был 18-летний Юрий Михайлович Чигирёв. В январе 1943 года его призвали в армию и в конце июля вместе с однокурсниками по тамбовскому пулеметному училищу направили в район Курской битвы. Ночью курсантов выстроили по подразделениям и объявили приказ Главнокомандующего – следовать на фронт. Ехали по наспех проложенной железной дороге до Мценска, где во время разгрузки вагонов понесли первые потери: пятеро курсантов бросились искупаться к реке, и нарвались на минное поле…

В начале августа Юрий Михайлович Чигирёв вместе со своими товарищами прошёл по улицам уже освобождённого Орла и после распределения был зачислен в 860 стрелковый полк 283 стрелковой дивизии 3-й армии, действовавшей на Брянском фронте. В её составе он принял участие в Брянской наступательной операции (с 17 августа по 3 октября 1943 года), развивавшей стратегический успех Курской битвы.

Курская битва, продолжавшаяся 50 дней, стала одним из самых значительных сражений Великой Отечественной войны.

По данным научного издания «Великая Отечественная война

1941–1945 годов» (2011–2015), в ходе Курской битвы советские войска разгромили 30 дивизий (в том числе 7 танковых) противника, потери которого составили около 500 тысяч человек, 3 тысячи орудий и миномётов, свыше 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, свыше 3,7 тысяч самолётов.

Генерал-инспектор танковых войск Германии Гейнц Вильгельм Гудериан констатировал: «В результате провала наступления „Цитадель“ мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска… из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя».

Красная армия под Курском не только выдержала мощный удар немецких войск, но и, перейдя в контрнаступление, отбросила врага в южном

и юго-западном направлениях на 140–150 километров, создала предпосылки для развёртывания общего наступления советских фронтов, освобождения Левобережной Украины и выхода к Днепру. Победа на Курской дуге ознаменовала собой коренной перелом хода всей Второй Мировой войны: навсегда утратив стратегическую инициативу, Германия и её союзники были вынуждены перейти к обороне на всех театрах военных действий.

Дмитрий Косенко, специалист Президентской библиотеки