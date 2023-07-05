Конфеты из Ленобласти покоряют новые страны

Губернатор Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Ломоносовский район осмотрел производство кондитерской фабрики «Пурпур» и попробовал конфеты с изображением знаковых мест Ленинградской области.

«Компания активно пользуется мерами господдержки, развивает производство и расширяет рынок сбыта. Думаю, эти сладости с учетом дизайнерского решения по изображению знаковых мест Ленобласти могут быть визитной карточкой региона и хорошим сувениром», – отметил глава региона.

Предприятие сотрудничает с АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» с 2021 года. За это время при содействии Центра поддержки экспорта приняло участие в различных выставках и зарубежных бизнес-миссиях, что позволило, в частности, заключить в 2023 году экспортный контракт на поставку конфет в Объединённые Арабские Эмираты.