В Ленобласти – новые дипломированные фермеры

В седьмом потоке школы 21 слушатель изучил основы мясного животноводства и 19 – птицеводства. Теоретические занятия проходят на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, практические — в ведущих сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской области. Бизнес-планы, разработанные в ходе обучения, выпускники школы подают в комитет по агропромышленному комплексу, чтобы претендовать на грант. Комитет распределяет гранты «Ленинградский фермер», «Ленинградский гектар», «Агростартап», «Агротуризм». В 2023 году на грантовую поддержку АПК в бюджете региона запланировано 178,2 млн рублей.

О необходимости особой поддержки небольших фермерских хозяйств неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что регионам необходимо организовывать работу по эффективному доведению господдержки фермерам, чтобы помощь от государства доходила как можно быстрее и эффективно работала для конкретных товаропроизводителей.