Промышленный потенциал Ленобласти – на высоте

Такого результата удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию органов исполнительной власти с федеральными структурами, региональным мерам поддержки деловой активности, молодежной политики, промышленного туризма и уровеню цифровой трансформации.

«Мы очень старались быть эффективными партнёрами для бизнеса в этот непростой период – быстро реагировали на запросы, добивались того, что потребности нашего бизнеса учитывали в федеральном регулировании, и рады тому, что наши усилия были по достоинству оценены Минпромторгом России в рамках рейтинга. В этом году мы впервые реализовали ряд новых инициатив. Например, стали обучать студентов колледжей технологиям бережливого производства. После этого за молодыми кадрами выстраивается очередь», ―прокомментировал результаты рейтинга заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Объявление результатов состоялось в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге, где принимает участие делегация Ленинградской области и 8 региональных предприятий из различных сфер ― от разработчика промышленных систем машинного зрения до производителя медицинских изделий.

В июне этого года президент РФ Владимир Путин призвал обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для системообразующих отраслей.