Горячая линия МФЦ и Росреестра – о недвижимости

Вопросы можно задать заранее или во время эфира по телефону (812) 775-47-78 (начиная с 15.15), в комментариях к эфиру, в соцсетях, в чате WhatsApp 8 (931) 303-36-75, а также из Интернет-приемной в любом подразделении МФЦ Ленинградской области.

Онлайн-трансляция выпуска «Директор МФЦ – на связи!» состоится в понедельник, 17 июля, в 15.00.

Наиболее актуальные вопросы, волнующие заявителей: как зарегистрировать ранее возникшее право, как принять участие в марафоне консультаций Росреестра, почему правообладателям нужно актуализировать персональные данные в ЕГРН и на что обратить внимание предпринимателям.