Елена Солнцева – победитель Первенства СЗФО

В Северодвинске, в Архангельской области, прошло Первенство Северо-Западного федерального округа России по самбо среди юношей и девушек 14–16 лет.

Сильнейшие спортсмены 11 субъектов СЗФО боролись за место пьедестале и за право представлять свой регион на Первенстве России. В составе сборной Ленинградской области выступала воспитанница отделения «дзюдо» Центра подготовки спортсменов «Ника» Гатчинского округа Елена Солнцева.

 По итогам проведенных поединков Елена стала победителем в своей весовой категории. Тренирует спортсменку Дмитрий Алексеевич Малец.

Поздравляем Елену и ее тренера с высокими результатами и желаем дальнейших побед.