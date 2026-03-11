Елена Солнцева – победитель Первенства СЗФО
В Северодвинске, в Архангельской области, прошло Первенство Северо-Западного федерального округа России по самбо среди юношей и девушек 14–16 лет.
Рубрики: Спорт
Сильнейшие спортсмены 11 субъектов СЗФО боролись за место пьедестале и за право представлять свой регион на Первенстве России. В составе сборной Ленинградской области выступала воспитанница отделения «дзюдо» Центра подготовки спортсменов «Ника» Гатчинского округа Елена Солнцева.
По итогам проведенных поединков Елена стала победителем в своей весовой категории. Тренирует спортсменку Дмитрий Алексеевич Малец.
Поздравляем Елену и ее тренера с высокими результатами и желаем дальнейших побед.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.