18 историй о предметах из школьного музея

Яркое публичное представление предметов проходило в зале Музея города Гатчины. Организатор конкурса – Центр развития и сопровождения образования Гатчинского округа. В числе его задач – популяризация школьных музеев, стимулирование исследовательской деятельности и создание условий для творческой самореализации школьников в области исторического краеведения.

Юных экскурсоводов напутствовала директор Музея города Гатчины Екатерина Потоцкая. Она поблагодарила школьников и их наставников за посещение музея и участие в прекрасном деле, где так тесно переплетается история, книга и предмет.

- Работа с историческими источниками, документами, предметами – важное и нужное дело для защиты исторической правды. Ведь предметы не врут, и тех, кто с ними работает, обмануть очень сложно, – отметила Екатерина Алексеевна.

В Гатчинском округе 35 школьных музеев, в каждом хранятся интересные предметы. С историями некоторых из них гатчинцы познакомились в ходе конкурса. Перед жюри и зрителями, среди которых были благодарные группы поддержки, выступило 18 ребят. Конкурс проводился в форме индивидуального участия, в трех возрастных группах.

Участник должен был очно за четыре минуты рассказать об истории предмета, его предназначении, месте в экспозиции, как он попал в музей. Рассказ о предмете сопровождался презентацией.

Героями дня стали: перьевая ручка, угольный утюг, орден, фронтовое письмо, солдатский медальон, подлинный документ «План перспективного развития города Коммунара от 1947 года» и другие любопытные предметы из времен Великой Отечественной войны, практически забытого крестьянского быта и не столь далекого советского прошлого.

Жюри оценивало соответствие выступления теме конкурса, полноту ее раскрытия, логику выступления, читал юный экскурсовод текст или знал наизусть. А также оригинальность и творческий подход к подаче материала, артистизм, корректность оформления презентации и культуру речи.

Руководители школьных музеев, родители, классные руководители, учителя хорошо поработали с детьми. Выбрать лучшего было не просто. Все выступления оказались четкими, яркими и убедительными.

Так, ученик Рождественской школы Иван Чернавин рассказал о захватившем его увлечении – самостоятельном поиске артефактов. Иван поведал, как нашел в реке Оредеж пушечное ядро, как принес его в школьный музей, кто и как помогал атрибутировать находку. Теперь это один из самых «старших» предметов, хранящихся в школьном музее Гатчинского округа.

Ученик Сиверской школы № 3, блистательный оратор Денис Кичайкин представил плетеный эрзац-валенок. А после конкурса с удовольствием отвечал на вопросы опытных музейщиков о своих изысканиях.

Победители и призеры были удостоены дипломов муниципального конкурса «История предмета из школьного музея».

В младшей возрастной группе (8–10 лет) победила ученица Гат-чинской школы № 1 Лина Юрина с историей о жестяной банке кондитерской фабрики «Товарищество Абрикосова Сыновей». В рассказе 9-летнего экскурсовода упаковка от сладостей предстала настоящей королевой.

Второе место заняли ученица Гатчинской школы № 4 Анна Данилова с историей документа 1941 года, а также ученики Сусанинской школы, рассказавшие о предметах крестьянского быта. Школу представили младшие экскурсоводы школьного музея «Русская изба». Школьники 8–10 лет выступали в прекрасных костюмах, которые позволили всем окунуться в атмосферу прошлого. Ученица 1б класса Мария Смирнова покорила рассказом об ухвате, включив в него элементы театрализации и веселую физминутку. Ученица 4-го класса Валерия Коновалова удивила историей о дупляке – предмете крестьянского быта, о котором практически никто из присутствовавших не слышал. Это что-то напоминающее «пень с дуплом», который использовали как детский сидячий манеж. А ученик 4-го класса Богдан Лагунов так поразил слушателей эмоциональным повествованием о лаптях, что они не могли оторвать взгляд от плетеной обуви.

На третьем месте – ученица Гатчинской школы № 7 Мария Шайнюк с историей о перьевой ручке.

В средней возрастной группе (11–13 лет) больше всех баллов набрал ученик Гатчинской школы № 7 Дмитрий Ячевский, представивший солдатский медальон. Второе место разделили ученики этой же школы Василиса Коромышева с угольным утюгом и Полина Иллюшко с куклой Наташей в одежде первоклассницы 1970-х годов. На третьем месте – ученица Войсковицкой школы № 1 Наталья Хведосюк с рассказом о медали за оборону Ленинграда Н.И. Новикова и ученица Коммунарской школы № 3 Александра Кусакина.

В старшей возрастной группе (14–18 лет) два победителя: морской кадет Гатчинской школы № 11 Артем Никешин с судовым колоколом и ученица Елизаветинской школы Ксения Лисина, покорившая жюри рассказом о фронтовом письме Н.В. Никитина 1943 года.

На втором месте – ученик Сиверской школы № 3 Денис Кичайкин, ученик Пламенской школы Максим Гуляев с рассказом об ордене Красной Звезды и ученица Пригородной школы Марфа Шапкина с часами Бориса Смирнова. На третьем призовом месте юный следопыт из Рождественской школы Иван Чернавин, пополнивший экспозицию школьного музея пушечным ядром XVII века, и ученик Гатчинской школы № 7 Максим Иллюшко с экскурсом в историю советской игрушки.

В финале конкурса команде экспертов и Музею города Гатчины, предоставившему площадку для проведения мероприятия, была объявлена благодарность Центра развития и сопровождения образования Гатчинского округа. А особой признательности за отличную организацию конкурса была удостоена старший методист Гатчинского районного методического центра Светлана Максимова.

Татьяна Можаева