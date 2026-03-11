Пять деревень Гатчинского округа станут посёлками

Как рассказал заместитель главы администрации Гатчинского округа по имущественному комплексу Сергей Ковыляк, в результате объединения поселений в Гатчинский округ появилась путаница в десятью населенными пунктами. В границах округа оказалось две деревни Ивановка – одна на территории Веревского территориального управления, а другая – Пудостьского, аналогичная ситуация – с деревнями Горки (в Веревском и Вырицком ТУ), Зайцево (в Веревском и Дружногорском ТУ), Ижора (в Веревском и Елизаветинском ТУ), Новая (в Елизаветинском и Таицком ТУ). Это создает трудности для почтовой службы, экстренных оперативных служб, навигации и оформления документов для жителей. Перечисленные населенные пункты по настоящее время находятся в Государственном адресном реестре (ГАР) на уровне Гатчинского муниципального района, а не округа. Оказывать муниципальную услугу «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» по данным населенным пунктам в полной мере не представляется возможным.

Для избежания путаницы было предложено не вносить изменения в части наименований данных населенных пунктов, а изменить их вид. Как отметил Сергей Ковыляк, изменение вида населенного пункта производится решением Законодательного собрания региона и позволит сохранить использование наименований населенных пунктов в Гатчинском округе.

Из десяти названных деревень пять приобретут новый статус – станут поселками. Это Горки, Ижора и Зайцево в Веревском территориальном управлении, Ивановка в Пудостьском ТУ и Новая в Елизаветинском ТУ. Решение принято на основании проведенного анализа градостроительной ситуации.

У деревни Горки Веревского ТУ – более высокий уровень развития инфраструктуры и социальной сферы. В частности, населенный пункт газифицирован, электрофицирован, обеспечен транспортным сообщением. Он активно застраивается частными жилыми домами, и уже сейчас его численность, площадь выше, чем у деревни Горки Вырицкого ТУ. Генеральным планом предусмотрено размещение здесь ряда социальных объектов, включающих физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый комплекс с библиотекой и зрительным залом.

У деревни Зайцево Веревского ТУ также хорошие перспективы: Генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного пункта жилой и общественно-деловой зон, что является для образования поселка значительным критерием – наличие смешанного характера застройки.

Деревня Ивановка Пудостьского ТУ уже сейчас обеспечена социальной инфраструктурой (есть детский сад, библиотека, ФАП, детские и спортивные площадки), так как здесь уже проживает более 1200 человек.

Есть перспективы развития и у деревни Ижора Веревского ТУ.

Деревня Новая Елизаветинского ТУ также сменит свой вид обоснованно: здесь есть перспектива развития индивидуального жилищного строительства ввиду планируемого предоставления отдельным категориям граждан более 200 участков.

Совет депутатов Гатчинского округа согласился с представленными доводами и поддержал смену вида для пяти деревень. Теперь очередь за региональными властями.

