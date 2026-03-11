Клещи весной 2026 года: риски и защита

Чем опасны клещи весной?

Обычно период активности иксодовых клещей длится с начала апреля по середину октября. При этом наблюдается два пика активности, приходящиеся в норме на середину апреля–конец мая и август–сентябрь. Однако, при ранней и тёплой весне выход клещей с зимовки может наблюдаться уже с середины марта. Опасность иксодовых клещей как в весенне-летний, так и в летне-осенний периоды абсолютно одинакова. Они являются переносчиками возбудителей опасных заболеваний — клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Q.

При энцефалите температура повышается до 38–39оС, наблюдается приступы сильной головной боли, тошноты и рвоты, спутанность сознания, эпилептиформные припадки и судороги. В качестве осложнений могут развиться частичный или полный паралич.

На ранней стадии боррелиоза примерно в половине случаев на месте укуса клеща (чаще всего на ногах, реже на животе и пояснице, в подмышках и паху) развивается кольцевая мигрирующая эритема. Нередко в этот период заболевание клинически никак не проявляется. Однако в дальнейшем могут развиться менингит или менингоэнцефалит, а в запущенных случаях наблюдаются характерные для артрита поражение сердечной мышцы и суставов.

В случаях конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Q наблюдаются повышение температуры до 39–40оС, сильные головные боли, озноб, покраснение кожных покровов, а через 2–4 дня — кровоизлияния на коже и слизистых оболочках (сыпь и гематомы), возможны носовые и маточные кровотечения.

Как можно защититься от укуса клеща?

Выходя на природу и предполагая, что Вы можете столкнуться с клещами, следует правильно подобрать одежду. Рубашку с длинными рукавами, которые плотно охватывают запястья, необходимо заправить в брюки. Если Выбор сделан в пользу кроссовок или другой обуви с низким голенищем, штанины брюк необходимо заправить в носки. Перед выходом следует обработать одежду репеллентом от клещей, например Gardex. При сухой погоде отпугивающий эффект препарата сохраняется в течение 10–12 дней. Различные эфирные масла (чайного дерева, апельсина, эвкалипта), ваниль, дёготь менее эффективны. К тому же попадая на одежду, они оставляют на ней пятна. Однако, если под рукой нет репеллента, можно воспользоваться и ими.

Если Вы планируете выезд в районы, эндемичные по клещевому энцефалиту, необходимо заранее вакцинироваться. Это гарантированно исключит риск развития тяжёлой формы заболевания и предотвратит развитие возможных осложнений.

Что делать, если укусил клещ?

Если Вас укусил клещ, не надо паниковать. Следует как можно быстрее добраться до ближайшего медицинского пункта, где клеща смогут извлечь. Если это затруднительно, можно извлечь клеща самостоятельно. При этом необходимо постараться извлечь его вместе с головкой. Ни в коем случае не следует раздавливать клеща пальцами, поскольку из его гемолимфы возбудитель (вирусы или бактерии) через микротрещины в коже может попасть в кровоток. Извлечённого клеща следует сохранить и при первой возможности доставить в лабораторию для анализа на наличие в нём возбудителей заболеваний (чаще всего клещевого энцефалита и боррелиоза).

Если укус клеща произошёл в очаге энцефалита, в качестве экстренной профилактики в течение 72 часов пострадавшему в соответствии с его весом, необходимо ввести дозу иммуноглобулина.

Фото freepik.com