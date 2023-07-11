Юные ленинградцы проводят лето с «Движением первых»

«Университетские профильные образовательные смены» ― федеральный проект Минпросвещения России, Минобрнауки России и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Летний этап проекта пройдёт в различных городах страны до сентября и объединит более 14 тысяч школьников со всей страны, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также детей участников специальной военной операции. Ленинградскую область представят Иван Брюхов, Антон Бондарев, Платон Журавлев и Софья Зубченко, Светлана Калиманова и Марина Четвергова ― школьники побывают в Ростове-на-Дону и Туле.

Ребята получат возможность окунуться в студенческую жизнь, познакомиться с программами различных факультетов ведущих ВУЗов страны, поучаствуют в профессиональных пробах и во многих других интересных мероприятиях.

Одна из «Университетских смен» пройдет в Ленинградской области: участники побывают в Сосновом Бору, где посетят один из лучших российских вузов — филиал Института ядерной энергетики Cанкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.