Молодёжь говорит: «Даркнету – нет в Гатчине!»

Что такое даркнет, чему молодежь призывает сказать – «нет!»? Как противостоять этому злу? Рассказывает руководитель проекта «Даркнету – НЕТ!», волонтер Гатчинского Дворца молодежи Анна Карпович.

- Сегодня мы можем наблюдать очень много нелегальной рекламы магазинов наркотических веществ, которую наносят краской на стены зданий или на асфальт. Во многих кварталах Гатчины такая реклама нанесена практически на каждом доме по несколько раз. Ее видят дети и подростки, видит молодежь. На ней, зачастую, указано, какой вид наркотического вещества и на каком сайте в теневой части сети Интернет (даркнет) можно купить и как это сделать. И если многие взрослые проходят мимо, не понимая сути этой нелегальной рекламы, то продвинутые дети, подростки, молодежь прекрасно считывают эти запрещенные посылы из социальных сетей даркнета и могут легко сделать первый шаг в бездну. По данным статистики, смертность детей и молодежи от наркотиков растет.

- Как предлагаете с этим бороться?

- Для этого мы создали социальный проект «Даркнету - НЕТ». В марте в администрации Гатчинского района прошла защита нашего проекта. Он будет реализовываться в Гатчине с июля по сентябрь 2023 года.

- С чего начнете реализацию проекта?

- Первым делом мы организовали и провели в социальных сетях информационное освещение проекта для привлечения участников. Собрали команду, готовую действовать, и сведения о местах размещения нелегальной рекламы в Гатчине, сформировали список адресов и утвердили даты рейдов.

Первое мероприятие в рамках проекта прошло 7 июля в Гатчинском Дворце молодежи. В первой части состоялся семинар о вреде психоактивных веществ, наркотиков и даркнета в целом, где спикерами выступили представители Общероссийской общественной организации «Общее дело». Затем другой партнер нашего проекта – Федерация экстремальных видов спорта - провела инструктаж. Участники проекта освоили навыки работы с трафаретами, с помощью которых во время рейдов по Гатчине будут закрашиваться надписи. Также был проведен инструктаж по регламенту действий во время рейдов – есть определенные правила, которые мы должны соблюдать для собственной безопасности. Объяснили: как будем работать, что можно и нельзя, решили другие организационные вопросы.

Проект обеспечивает участников всем, что нужно для работы.

- А вопрос эстетики учитывается, когда поверх незаконной рекламы вы будете наносить другое изображение?

- Безусловно. И что касается цвета: если здание зеленое, краска не будет красной.

Мы набрали универсальный набор цветов, ориентируясь не только на цвета зданий, но и на то, что следующая часть проекта – мастер-класс. Проектом предусмотрено нанесение художественного изображения на здание. Какое именно - будет согласовано с администрацией. Эскиз также будет согласован. Хочется, чтобы рисунок гармонично вписывался в городскую среду.

- Может ли любой желающий гражданин взять банку краски и сам закрасить рекламу наркотиков на здании?

- Нет. С точки зрения законодательства, за нанесение хоть незаконной рекламы, хоть любой другой надписи предусмотрена ответственность.

Плюс нашего проекта в том, что это организованное мероприятие. Все, что мы делаем – законно. Все адреса зданий и каждое наше действие согласовано с администрацией.

- Сколько мест незаконной рекламы вы сможете закрасить своими силами?

- По плану мы должны организовать и провести 10 рейдов по Гатчине и закрасить более 100 мест незаконной рекламы. В нашей общей команде не менее 50 человек. Из них формируется 10 групп, чтобы охватить все адреса. Возраст участников проект не ограничивает. Но в рейд подростки выходят обязательно со взрослыми. Поэтому у нас должно быть не менее 10 взрослых волонтеров. Рейды пройдут до конца июля.

- Что будете делать потом?

- Следующий этап проекта стартует в начале августа – это будет творческий мастер-класс, о котором я уже упоминала. Участники проекта познакомятся с художественной росписью с использованием трафаретов. Для этого мы привлекаем уличных художников из Федерации экстремальных видов спорта и уличных культур «Extreme&Urban47» - в онлайн и оффлайн форматах.

- Где это можно потом применить в жизни?

- Например, у себя на даче, на своем заборе, в гараже. Причем, и снаружи, и внутри помещений.

- Каких итогов вы ожидаете?

- В первую очередь, наш проект нацелен на выявление мест размещения рекламы различных психоактивных веществ и борьбу с их распространением в городе Гатчине. Хотим, чтобы таких мест не было. Сделаем, что сможем, что нам посильно.

На итоговое мероприятие пригласим гостей, от которых зависит принятие решений, организуем чаепитие. Это будет своего рода отчет о полученных результатах и обмен впечатлениями между участниками проекта. Мы надеемся, что наш проект привлечет внимание к данной проблеме не только участников проекта, но и других неравнодушных жителей Гатчины.

- Успехов вам в вашем большом деле!





Татьяна Можаева