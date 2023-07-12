Сбер: в 2,6 раза вырос спрос на IT-ипотеку в СЗФО в 2023 году

Всего с момента запуска программы в мае 2022 года объем выданной Сбербанком в СЗФО IT-ипотеки составил более 9 млрд рублей, большая часть кредитных средств приходится на Санкт-Петербург – 80 %, или 7,5 млрд рублей. Также в лидерах – Ленинградская (550 млн рублей), Калининградская (440 млн рублей) и Вологодская (345 млн рублей) области.

Рост популярности программы в Сбере объясняют выгодными и понятными условиями кредита, а также увеличением количества аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться господдержкой.

Кроме этого, с июля 2023 года Сбер запустил специальный дисконт, который позволяет снизить ставку по льготной программе «Ипотека для IT» на Домклик до 0,9% годовых на покупку квартиры в новостройке.

Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно в 546 ЖК на платформе Домклик при покупке у застройщиков — партнёров, участников проектного финансирования банка.

Максимальная скидка на ставку по ипотеке достигает 3,8 п.п. в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации Домклик, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.

Полные условия предоставления «Ипотека для IT» можно узнать на сайте Домклик .





Фото freepick.com







