"Перцовый" конфликт в Гатчине

7 июля в 11:30 в полицию Гатчинского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что от дома 30 по улице Урицкого в Гатчине к ним доставлен 31-летний местный житель с химическим ожогом глаз и лица, в тяжелом состоянии.

В этот же день, в 16:00, опергруппой в Гатчине на улице Карла Маркса по подозрению в причастности к данному происшествию задержан 33-летний местный житель, который пояснил, что у магазина, расположенного на улице Урицкого, в результате внезапно возникшего конфликта, потерпевший начал избивать его, а он в ответ распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Оппонент пострадавшего опрошен и отпущен под обязательство о явке.

Полицией по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.