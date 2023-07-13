В Ленобласти разрешено посещение лесов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.
Рубрики: Экология
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Ленинградской области.
При этом установленный в области особый противоположный режим не отменен: в регионе продолжает действовать запрет на разведение костров, приготовления блюд на открытом огне, сжигание мусора и травы на территории лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населенных пунктов.
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