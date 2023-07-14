Молодёжный образовательный форум «Ладога» продлил приём заявок

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с комитетом по молодёжной политике Ленинградской области организуют молодёжный образовательный форум «Ладога». Мероприятие пройдёт при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в очном формате с 4 по 10 сентября.

«Форум призван показать молодёжи, что путешествия - это не только посещение новых мест, это еще и сохранение традиционных ценностей, осознание богатого историко-культурного наследия народов России и возможность направить туристский потенциал своего региона на развитие всей страны», - Марина Григорьева, председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области.

Регионы Северо-Западного федерального округа подготовят реальные кейсы повышения туристского потенциала своих территорий, для решения которых организаторы форума подготовили 7 образовательных потоков: активный и приключенческий туризм, культурно-познавательный, экологический и сельский, историко-патриотический, духовно-просветительский, научно-технологический и арктический, а также «Фабрика контента». Последний направлен на обучение молодёжи инструментам продвижения турпродуктов в современных медиа. По итогу участники разработают реальные маршруты и мероприятия, призванные развить молодёжный туризм.

Участниками форума станут 750 молодых людей со всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет: специалисты сферы туризма и логистики, эковолонтёры, архивисты, краеведы, библиотекари, сотрудники музеев, руководители и активные участники духовно-просветительских молодёжных сообществ, молодые учёные и преподаватели вузов, представители автомототуризма и караванинга и Волонтёры Победы.

«Участники форума «Ладога» получат знания о том, как путешествовать со смыслом, научатся создавать туристические продукты, доработают существующие маршруты и сервисы в интересах молодёжи. А после все приобретенные знания применят в командной работе над итоговыми продуктами площадок. Важная задача, которую мы ставим перед собой, – практико-ориентированность. Участники смогут поработать над конкретными кейсами регионов, которые будут способствовать развитию внутреннего туризма нашей страны», - Екатерина Якубовская, программный директор форума «Ладога».

В этом году помимо активной молодёжи «Ладога» впервые примет 30 подростков - представителей нового движения РДДМ «Движение Первых», созданного при поддержке Президента Российской Федерации Путина В.В. Юные члены движения посетят форум в рамках программы Дня регионов. Это уникальное мероприятие, где у каждого участника есть возможность лично пообщаться с представителями своего региона, поднять волнующие молодёжь темы, а также презентовать итоговый продукт форума.

В рамках форума «Ладога» также пройдет Всероссийский конкурс молодёжных проектов, участники которого получат до 1 млн рублей на поддержку социально-значимых идей в одной из 18 номинаций. По итогам защиты проектов в 2022 году конкурсное жюри выбрало 15 социально-значимых идей. Десять проектов реализованы в Северо-Западном федеральном округе.

В этом году на форуме будет представлен наставнический проект «ТВОЙ ГЕРОЙ». Это новая программа, направленная на адаптацию военнослужащих и мобилизованных, вернувшихся из зоны специальной военной операции, а также их включение в патриотическое воспитание молодёжи.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали 80-летие блокады Ленинграда, Серебряное ожерелье России, Россия и современный мир, МЫВМЕСТЕ.

Получить дополнительную информацию можно в официальном сообществе vk.com: https://vk.com/ladogaforum и на платформе «Росмолодёжь.События» https://events.myrosmol.ru/events/ladoga2023.