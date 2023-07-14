«В Гатчинском районе купаться нельзя!» - подтвердил Роспотребнадзор

По состоянию на 14 июля согласно результатам лабораторных исследований, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям в зонах рекреаций водных объектов (пляжах) и исторически сложившихся местах купания и массового отдыха в 10 районах Ленинградской области:

- Волосовский район: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);

- Всеволожский район: оз. Медное (МО «Юкковское сельское поселение»), оз. Лемболовское (ст. Лемболово), оз. Коркинское (п.Воейково);

- Кингисеппский район: р. Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д.Выбье);

- Киришский район: оз. Светлое (г.п. Будогощь);

- Лодейнопольский район: р. Свирь (г. Лодейное Поле);

- Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);

- Подпорожский район: р. Свирь (д. Погра);

- Приозерский район: р. Вуокса (г. Приозерск);

- Сланцевский район: р. Плюсса (г. Сланцы);

- Тосненский: оз. Нестеровское (п. Шапки).

Качество воды в следующих зонах рекреаций водных объектов (пляжах) не соответствует требованиям санитарных правил, в том числе:

- по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям:

Волховский район: р. Сясь (г. Сясьстрой);

Выборгский район: Выборгский залив (г. Выборг, мыс Смоляной);

Гатчинский район: оз. Филькино (г. Гатчина), р. Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский), р. Кобринка (п. Кобринское);

Киришский район: р. Волхов (г. Кириши, п. Пчева);

Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон), оз. Царицыно (п. Царицыно);

Тосненский: р. Тосна (г. Тосно);

- по микробиологическим показателям:

Бокситогорский район: оз. Павловское (г. Бокситогорск);

Всеволожский район: оз. Ждановское (г. Всеволожск), оз. Колтушское (д. Колтуши), оз.Курголовское (г.п.Токсово);

Выборгский район: р. Рощинка (п. Рощино);

Кировский район: р. Нева (г. Кировск), Кировский район: р. Нева (г. Отрадное);

Лужский район: оз. Толони (г. Луга), оз. Омчино (г. Луга);

Приозерский район: оз. Отрадное (п. Плодовое), Раздолинское (п. Сосново);

Тосненский: оз. Долгое (д. Надино), карьер (п.Шапки);

- по санитарно-химическим показателям:

Волховский район: р. Волхов (г. Волхов);

Ломоносовский район: Финский залив (форт Красная Горка, п. Большая Ижора).