«В Гатчинском районе купаться нельзя!» - подтвердил Роспотребнадзор
Лето продолжает баловать теплыми деньками и впереди выходные. По пятничной традиции, Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информирует о состоянии рекреационных водоемов Ленинградской области.
По состоянию на 14 июля согласно результатам лабораторных исследований, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям в зонах рекреаций водных объектов (пляжах) и исторически сложившихся местах купания и массового отдыха в 10 районах Ленинградской области:
- Волосовский район: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);
- Всеволожский район: оз. Медное (МО «Юкковское сельское поселение»), оз. Лемболовское (ст. Лемболово), оз. Коркинское (п.Воейково);
- Кингисеппский район: р. Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д.Выбье);
- Киришский район: оз. Светлое (г.п. Будогощь);
- Лодейнопольский район: р. Свирь (г. Лодейное Поле);
- Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);
- Подпорожский район: р. Свирь (д. Погра);
- Приозерский район: р. Вуокса (г. Приозерск);
- Сланцевский район: р. Плюсса (г. Сланцы);
- Тосненский: оз. Нестеровское (п. Шапки).
Качество воды в следующих зонах рекреаций водных объектов (пляжах) не соответствует требованиям санитарных правил, в том числе:
- по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям:
Волховский район: р. Сясь (г. Сясьстрой);
Выборгский район: Выборгский залив (г. Выборг, мыс Смоляной);
Гатчинский район: оз. Филькино (г. Гатчина), р. Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский), р. Кобринка (п. Кобринское);
Киришский район: р. Волхов (г. Кириши, п. Пчева);
Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон), оз. Царицыно (п. Царицыно);
Тосненский: р. Тосна (г. Тосно);
- по микробиологическим показателям:
Бокситогорский район: оз. Павловское (г. Бокситогорск);
Всеволожский район: оз. Ждановское (г. Всеволожск), оз. Колтушское (д. Колтуши), оз.Курголовское (г.п.Токсово);
Выборгский район: р. Рощинка (п. Рощино);
Кировский район: р. Нева (г. Кировск), Кировский район: р. Нева (г. Отрадное);
Лужский район: оз. Толони (г. Луга), оз. Омчино (г. Луга);
Приозерский район: оз. Отрадное (п. Плодовое), Раздолинское (п. Сосново);
Тосненский: оз. Долгое (д. Надино), карьер (п.Шапки);
- по санитарно-химическим показателям:
Волховский район: р. Волхов (г. Волхов);
Ломоносовский район: Финский залив (форт Красная Горка, п. Большая Ижора).