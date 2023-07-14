В Гатчинском районе обновляют дороги к садоводствам

Работа ведётся в рамках соглашения между Ленобластью и Санкт-Петербургом по ремонту подъездных трасс к садоводствам. В этом году программа реализуется впервые и помимо трёх региональных трасс в неё попали три местные дороги: дорога от Выборгского шоссе к Пасторскому озеру во Всеволожском районе, въезд в массив «Красницы» в Гатчинском и участок подъезда к деревне Славянка в Кировском. Дорожный комитет Ленобласти заключил соответствующие финансовые соглашения на предоставление субсидий с местными администрациями, которые сейчас выбирают подрядчиков для ремонта.

На трёх региональных трассах — Чаща — Кремено в Гатчинском районе, подъезд к деревне Захожье в Тосненском и Ящера — Кузнецово в Лужском — ремонт подходит к экватору.

Соглашение между Ленобластью и Санкт-Петербургом о ремонте подъездных дорог к городским садоводствам было подписано в конце прошлого года. В большой трехлетний перечень на ближайшие три года вошла 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Объём финансирования составляет порядка 1,3 млрд рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга.