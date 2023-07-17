Прокуратура добилась предоставления жилья

Гатчинской городской прокуратурой по обращению местной жительницы проведена проверка исполнения жилищного законодательства в части обеспечения многодетной семьи жилым помещением.

Установлено, что заявитель длительное время состояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма как многодетная, вместе с тем жилое помещение ей не предоставлено. В связи с этим прокуратурой последовательно принят комплекс мер реагирования по восстановлении жилищных прав жительницы Гатчинского района, а также фактического предоставления ей благоустроенной квартиры.

В настоящее время права заявительницы полностью восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.