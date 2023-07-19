Бизнесменам Ленобласти ― финансовая поддержка по льготной ставке

В первом полугодии таких кредитов на общую сумму 210 млн рублей получили 12 самозанятых граждан, 63 индивидуальных предпринимателя и 47 предприятий– юридических лиц. Финансовая поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Среди получателей государственных микрозаймов, в том числе, начинающие предприниматели, которые ведут бизнес не более одного года. Одним из таких предприятий является молодая компания «Завод Леноблсвет». Она предлагает услуги по проектированию, изготовлению, модернизации и продаже светодиодного освещения - LED светильников. Льготный микрозаем по программе «Приоритет» позволит молодому предприятию реализовать свои планы и выйти на новую ступень бизнеса. Небольшой микрокредит в сумме 330 тысяч рублей по низкой процентной ставке 4% помог индивидуальному предпринимателю из Всеволожского района― организатору детских праздников приобрести рекламное и игровое оборудование.

В Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области микрокредиты до 5 млн рублей предоставляют по льготным ставкам – от 3,75 до 5% годовых. Подать заявку на микрозаем можно онлайн на портале поддержки 813.ru. Предварительную консультацию получить через сервис «Навигатор мер поддержки».