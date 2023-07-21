Алина Рыкова из Гатчины – в составе экосборной России

Ленинградскую область в финале проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который состоится в Нижнем Новгороде с 26 по 30 июля представят Юлия Мелехина из Всеволожска – организатор проекта «Свяжем пластик» (номинация «Экомода»), Алина Рыкова из Гатчины – организатор акций «Редкая Фракция», «Сдавай-ка: ручки и обложки», создатель благотворительного забега «Зеленый город» (номинация «Экомероприятия») и жительница Кудрово Агния Щерба – создатель журнала «МИР. Не серые будни» (номинация «Экомедиа»).

В финале они посоревнуются за звание ЭкоЛидера, примут участие в обширной деловой программе. Участникам Экосборной предстоит показать свои навыки в продвижении экоинициатив, продемонстрировать умение работать в команде и решать нестандартные задачи.

Победители гранд-финала будут представлять свои регионы в экоповестке в масштабе всей страны, а также на международной арене. Лидеры направления устойчивого развития подарят победителям экспертные консультации по профессиональному росту и помогут реализоваться в качестве специалистов.

Конкурс «Экософия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».