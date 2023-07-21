Ленобласть расширяет «Производительность труда»

В приветственном слове к участникам президент России Владимир Путин отметил, что в центре внимания участников форума – реализация национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», создание современных, качественных рабочих мест, широкое применение цифровых технологий и передовых управленческих методик в ключевых отраслях.

В Ленинградской области с этого года в средних профессиональных образовательных учреждениях внедрена новая дисциплина «Основы бережливого производства». С сентября образовательная программа будет применена еще в 6 техникумах региона, а в 2024 году планируется внедрение еще в 15 ссузах, что будет способствовать созданию кадрового резерва молодых специалистов с востребованными компетенциями.

В региональных учреждениях социальной сферы современные методы оптимизации процессов в этом году применены на базе Выборгской межрайонной больницы Ленинградской области и Ленинградской областной клинической больницы. В итоге сократились сроки ожидания записи к врачу, оптимизирована нагрузка на врачей, создана база данных дефицитных специальностей.

В Ленинградской области к национальному проекту подключилось уже 74 предприятия – с ними работают эксперты Федерального и Регионального центров компетенций. Для включения в нацпроект предприятиям необходимо подать заявку на сайте производительность.рф.