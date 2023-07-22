Дачная слава села Орлино в царские времена

Добрые дела графа Строганова

Барское поместье «Орлино» много раз меняло своих владельцев. В 1863 году это имение отошло в приданое дочери местного помещика, генерал-майора Свиты Её Императорского Величества И.И. Васильчикова – княгине Софии Илларионовне Васильчиковой, вышедшей замуж за графа Николая Сергеевича Строганова. Вместе с супругом она прожила в Орлине чуть более восьми лет и скончалась в 1871 году от неизлечимой болезни в возрасте тридцати лет. Муж очень тяжело пережил её смерть. Похороны С.И. Строгановой состоялись в Сергиевой пустыни под Петербургом.

Предки орлинского помещика хорошо были известны с эпохи Иоанна Грозного, когда «служивые люди» Строгановы выдвинулись как покорители обширных уральских и сибирских земель. В XVII столетии Строгановы получили особый титул «именитых людей», а в XVIII веке вошли в ряды русской аристократии, получив титул баронов, а затем графов. Многие из них являлись крупными заводчиками, занимали высшие административные и военные посты. Строгановы всегда были подвижниками отечественной культуры и щедрыми благотворителями.

Сам Николай Сергеевич Строганов, выпускник Московского университета, состоял камергером императорского двора при Александре II и Александре III, а впоследствии – шталмейстером императорского двора при Николае II. В 1874 году граф был утвержден на должность Почетного мирового судьи по Царскосельскому уезду, в состав которого входило Орлинское имение. На этот общественный пост позднее он переизбирался несколько раз. В феврале 1887 года Николай Сергеевич был избран уездным предводителем дворянства. На строгановский период приходится время подъёма духовной жизни Орлинского прихода.

Усадьба включала 2537 десятин земли. Почти постоянно живший здесь помещик всё время улучшал свои владения: для удобства – быстрого сообщения с имением по Варшавской железной дороге, граф в 1887 году открыл новую платформу «Строганово». До этого времени в Орлино добирались экипажами от станции Сиверской. На реке Оредеж он построил очень хороший по тем временам шоссейный мост, получивший название Строгановский мост.

В сборнике, изданном Статистическим комитетом в 1885 году, дается краткое описание села: «Орлино (Спасское) – село бывшее владельческое при озере Орлинском, дворов – 62, жителей – 342; церковь православная, школа, больница, 3 лавки, постоялый двор, мельница».

При Н.С. Строганове капитально перестраивается господский дом, возводятся новые служебные постройки. В интерьерах барского дома находилось немало произведений искусства, которые достались Н.С. Строганову от отца или хранились здесь ещё прежними владельцами Васильчиковыми и Протасовыми. Среди них – подлинные полотна Рафаэля, Корреджо и Тициана, прекрасные скульптурные работы известных мастеров, мебель, гобелены и музыкальные инструменты.

В отдельной комнате находилась фамильная библиотека книг на русском и французском языках. Некоторые фолианты, ранее принадлежавшие отцу графа – С. Г. Строганову, были украшены экслибрисами с пометками «Графъ Сергiй Строгановъ». После Октябрьской революции библиотека оставалась в разграбленной усадьбе. В 1926 году небольшая часть книжного собрания поступила в Гатчинский дворец-музей и поэтому чудом сохранилась. При Строганове в имении появились водопровод и водонапорная башня. Её впечатляющие руины и сегодня можно увидеть в усадебном парке. В идеальном состоянии находились лодочная пристань и купальни. Прекрасно содержался парк и помещичье хозяйство.

В 1873-1903 годах граф занимал почетную должность старосты Орлинской Спаса Преображенской церкви, заботился о нуждах храма и своего прихода. В 1899 году он пожертвовал большую сумму денег на ремонт церкви и благоустройство храмового некрополя, где проходили погребения священников и почетных прихожан.

Еще при жизни покойной супруги, в 1867 году, Н.С. Строганов открыл в Орлине частную одноклассную школу. Из отчета Царскосельской уездной земской управы за 1872 год можно узнать, что школьное «помещение удобное, снабжено всеми классными и учебными принадлежностями и содержится за счет графини Строгановой». Здесь же сообщаются сведения о школьных учителях: законоучителе – священнике Алексее Скородумове, который «обучает безвозмездно», и выпускнике Санкт-Петербургского духовного училища Якове Львове, получавшем жалование от владелицы заведения 150 рублей в год и имевшем казенную квартиру. Известно, например, что в 1871/72 учебном году здесь обучалось 34 мальчика и 15 девочек. Все дети имели удовлетворительные успехи и прекрасно пели в церковном хоре. «Ученики охотно читают и поют на клиросе», – сообщается в одном из отчетных документов. При школе имелась библиотека.

После смерти жены Н.С. Строганов становится почетным попечителем школы, преобразуя ее в двухклассное народное училище. Кроме этого учебного заведения граф открыл одноклассные школы в соседних деревнях, он был попечителем местных земских училищ.

В 1898 году он пожелал построить в селе Орлино новое образцовое здание для училища и приказал своему управляющему «выдать весь необходимый материал из собственных лесов». Постройка была закончена в 1900 году. Деревянное здание располагалось рядом с храмом, на берегу Орлинского озера.

В 1872 году в память о своей жене Н.С. Строганов открыл в поместье народную лечебницу с приемным покоем и аптекой. Для организации медицинской службы он пригласил лекарского ученика Семена Матвеевича Потрубовича. Один раз в неделю в лечебницу приезжал уездный врач. За успешно поставленную работу на селе Высочайшим указом в 1897 году Потрубович был удостоен звания личного почетного гражданина. Лечебница располагалась в специально построенном доме на улице Пески. Потомки С.М. Потрубовича проживают в селе до настоящего времени.

Проявлял граф заботу и о культурно-просветительном досуге своих крестьян. В центре села находилась площадь для народных гуляний, которая издавна называлась «Кулимберх». Здесь орлинцы ежегодно, с размахом, отмечали свой престольный праздник Спаса и три дня подряд проводили весенние и осенние ярмарки. Н.С. Строганов построил на площади карусели и катальную горку. В праздничные дни здесь играл шарманщик. Напротив площади располагался частный летний театр. В 1905 году граф основал в Орлине библиотеку-читальню.

Особой его гордостью была Строгановская пожарная дружина, состоящая из местных крестьян. В 1906 году в её состав входили 15 дружинников.

Первые дачники-художники

С восьмидесятых годов ХIХ столетия село Орлино заявило о себе как место отдыха. Первыми оценили его достоинства и природную красоту наши художники. Много раз приезжал в усадьбу к Н.С. Строганову знаменитый живописец Иван Николаевич Крамской, живший на собственной даче в Сиверской близ Строганова моста, недалеко от железнодорожной станции. Он был хорошо знаком с владельцами поместья и писал их портреты.

В письме к П.М. Третьякову 12 января 1883 года художник сообщал, что «сделал с августа месяца два портрета: Строганова и Васильчикова, и на это пока живу…». Работал Крамской и над этюдами в Орлинском парке. Сохранилось его полотно «Аллея в имении графа Строганова», написанная в 1882 году. Здесь же был создан парадный портрет графа Александра Григорьевича Строганова. Старого генерала он изобразил сидящим на деревянной лавочке в усадебном парке в период начала осени. На скамье за тростью, если присмотреться, можно заметить вырезанную надпись: «ОРЛИНО 82». Это полотно хранится сейчас в частном собрании. И.Н. Крамской восторгался береговыми красотами старинного парка и с большой радостью приезжал сюда снова и снова.

Летний сезон 1888 года в Орлино отдыхал великий художник Илья Ефимович Репин. Он снимал дачу у садовника графа Строганова – Николая Дерюгина. Этот дом, построенный в 1880 году, в перестроенном виде уцелел до настоящего времени и сейчас принадлежит Маловым, представителям старинного крестьянского рода.

Другой популярный художник – Ефим Ефимович Волков в конце позапрошлого столетия тоже не раз бывал в этих местах. Он снимал дачу в Сиверской и часто путешествовал по окрестностям Орлино. Созданные им пейзажи с неповторимой красотой русской природы, укромными уголками на берегах небольшой речки Орлинки хранятся сейчас в Государственном Русском музее.

Вместе с семьёй на улице Пески, рядом с озером, снимал дачу архитектор, живописец, академик Императорской Академии художеств статский советник Николай Дмитриевич Прокофьев, скончавшийся в 1913 году. Здесь он выполнил несколько графических рисунков.

Местные старожилы еще в 1990-е годы рассказывали мне, что в Орлинском имении неоднократно бывал замечательный художник Константин Алексеевич Коровин. Они утверждали, что в предреволюционные годы делами имения ведал некий господин Коровин, который приходился родственником знаменитому живописцу. Но эти сведения не подтверждены документально. Однако, листая страницы Метрической книги Орлинской церкви за 1911 год, можно встретить упоминания о находившейся в это время в поместье на даче вдовы потомственного почётного гражданина Любови Николаевны Коровиной, восприемницы при крещении столичных дачников…

Андрей Бурлаков

(Продолжение следует)