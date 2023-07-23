На Лялином лугу в Гатчинском районе снова гремят пушки и проносятся вороные
В этом году фестивалю «Памяти предков будем достойны!» исполняется 12 лет. Уже по традиции в посёлке Сиверский Гатчинского района реконструируют эпизоды Клястицкого сражения, в котором русский генерал Петр Витгенштейн одержал победу над превосходящими силами французов и остановил их движение на Петербург.
Перед началом с приветственным словом к зрителям обратились глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов и руководитель патриотического проекта «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко.
Фестиваль открывает воссозданная сцена боя: солдаты занимают свои позиции и раздаются первые залпы орудий. Французские мундиры, несмотря на сопротивление, только так рвутся о русские штыки. И вот, она — достойная победа!
На этой положительной ноте фестиваль не заканчивается. Далее на арену выходят воспитанники Красноборского Центра казачьей джигитовки «Багмут». Всадники то и дело поднимаются в воздух над своими скакунами, изображая различные фигуры и выполняя трюки. Публика рукоплещет, а маленькие зрители уже выстраиваются в очередь, чтобы прокатиться на вороном жеребце.
После такого завораживающего шоу гостям предлагают переключить внимание с поля на сцену. Там во всю разогревают голосовые связки участницы народного ансамбля «Сорока», который приехал из Великого Новгорода. Девушки привезли с собой не только известные произведения, но и не забыли о казачьих песнях.
Елизавета Салямова
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