На Лялином лугу в Гатчинском районе снова гремят пушки и проносятся вороные

Перед началом с приветственным словом к зрителям обратились глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов и руководитель патриотического проекта «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко.

Фестиваль открывает воссозданная сцена боя: солдаты занимают свои позиции и раздаются первые залпы орудий. Французские мундиры, несмотря на сопротивление, только так рвутся о русские штыки. И вот, она — достойная победа!

На этой положительной ноте фестиваль не заканчивается. Далее на арену выходят воспитанники Красноборского Центра казачьей джигитовки «Багмут». Всадники то и дело поднимаются в воздух над своими скакунами, изображая различные фигуры и выполняя трюки. Публика рукоплещет, а маленькие зрители уже выстраиваются в очередь, чтобы прокатиться на вороном жеребце.

После такого завораживающего шоу гостям предлагают переключить внимание с поля на сцену. Там во всю разогревают голосовые связки участницы народного ансамбля «Сорока», который приехал из Великого Новгорода. Девушки привезли с собой не только известные произведения, но и не забыли о казачьих песнях.

Елизавета Салямова

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