В Гатчине на ул. Константинова ограничат движение

С 24 по 26 февраля 2026 года будет ограничено движение транспорта в Гатчине по ул. Академика Константинова от ул. Крупской до местного проезда (схема прилагается) в связи производством работ МУП "Водоканал" по ремонту водопроводной сети.

Движение общественного транспорта по маршруту № 27 в объезд будет осуществляться:

- при движении от Варшавского вокзала по ул. Крупской;

- при движении в сторону Варшавского вокзала - ул. Рощинская- ул. Крупской-ул. 7 Армии- пр. 25 Октября - ул. Гагарина - ул. Хохлова.

Приносим извинения за доставленные неудобства!

 

Администрация Гатчинского округа