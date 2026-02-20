В Гатчине на ул. Константинова ограничат движение
С 24 по 26 февраля 2026 года будет ограничено движение транспорта в Гатчине по ул. Академика Константинова от ул. Крупской до местного проезда (схема прилагается) в связи производством работ МУП "Водоканал" по ремонту водопроводной сети.
Рубрики: Дороги
Движение общественного транспорта по маршруту № 27 в объезд будет осуществляться:
- при движении от Варшавского вокзала по ул. Крупской;
- при движении в сторону Варшавского вокзала - ул. Рощинская- ул. Крупской-ул. 7 Армии- пр. 25 Октября - ул. Гагарина - ул. Хохлова.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
Администрация Гатчинского округа
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.