В праздничные дни изменится график работы МФЦ

Выходными (нерабочими) днями во всех филиалах, отделах и удаленных рабочих местах будут 23 февраля и 8 марта.

В предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта все офисы МФЦ - филиалы, отделы и удаленные рабочие места - закроются на один час раньше.

Уточнить режим работы удаленных рабочих мест можно на сайте МФЦ по ссылке. Бизнес-офисы МФЦ будут закрыты с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта (выходные дни).

В связи с изменением режима работы рекомендуется планировать визит в МФЦ и заранее записываться на приём. Предварительная запись в МФЦ доступна через чат-бот МАХ, а также на других ресурсах.