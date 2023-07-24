В Ленобласти открылась летняя экошкола

Обучение проводится в рамках совместной программы Ленинградского государственного университета имени Пушкина и областного комитета по природным ресурсам «Экологическое образование и просвещение для школьников Ленинградской области».

Юные любители природы будут жить в палатках, познакомятся с природными и историческими достопримечательностями Ленинградской области, особо охраняемыми природными территориями, уникальными ландшафтами заказников «Раковые озёра» и «Гряда Вярямянселькя», обитателями животного и растительного мира и экологическими маршрутами заказников.

«Ленинградская область поддерживает экологическое образование и просвещение молодого поколения. Каждая встреча, лекция или экскурсия – это вклад в будущее нашего региона, это воспитание экологически осознанного общества, которое будет любить и беречь природу», – прокомментировал руководитель дирекции ООПТ Ленинградской области Федор Стулов.

Всего за лето планируется три смены экологических экспедиций, участниками которых станут 180 ребят от 10 до 16 лет.