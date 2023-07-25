Конкурс на соискание звания лауреата Международной экологической премии «ЭкоМир»-2023 ждет участников!
Международная экологическая премия «ЭкоМир» является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке.
Международная экологическая премия «ЭкоМир-2023» присуждается по 11 номинациям:
- Экологическая политика и окружающая среда;
- Экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий;
-Экологическое образование, просвещение и культура;
- Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;
- Молодёжные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды (участники-молодые люди до 35 лет включительно);
- Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления;
- Экологически безопасные товары и продукты питания;
- Экология и здоровье человека;
- Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов;
- Экологически безопасные технологии и материалы в малоэтажном строительстве, деревянном домостроении;
- Ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись.
Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций.
Номинации конкурса, условия и требования к представлению заявок содержатся в Положении о Международной экологической премии «ЭкоМир», которое размещено на сайте www.raen.info.
Ссылка для ознакомления с документами конкурса и оформления заявки
https://raen.info/activities/proekty4-mezhdunarodnaja-ekologicheskaja-premija-ekomir.html
Срок направления заявок на конкурс до 10 ноября 2023 г.