Ленобласть совершенствует программу догазификации

Газификацию региона и реализацию программы догазификации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, обсудили на региональном штабе 25 июля. Участники заседания проанализировали реализацию программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы, подготовку котельных региона к переходу на газ и строительство газопроводов на земельных участках, находящихся в собственности министерства обороны РФ.

«По итогам работы в 2022 году создана возможность для подключения к газу более чем 28 тысяч домов. В 2023 году объем увеличился: запланировано строительство 353 распределительных газопроводов общей протяженностью 1607 км. Работа требует значительных ресурсов, но не менее важный вопрос состоит в заключении договоров с конечными потребителями. По поручению губернатора Александра Дрозденко эта работа значительно усилена», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, техническая возможность подключения создана уже для более 50 тысяч домовладений Ленинградской области, при этом количество заключенных договоров на догазификацию пока отстает от данного показателя.

«Вместе с администрацией области мы проводим работу по информированию жителей региона о социальной газификации, увеличиваем количество подомовых обходов и рассказываем людям о преимуществах сетевого газа, сейчас договорись о дополнительном усилении этого направления, чтобы количество заключенных договоров приблизилось к созданному в субъекте потенциалу», — прокомментировал Сергей Густов.

На заседании штаба участники обсудили действующий план-график догазификации и сроки строительства сетей, решили усилить информирование жителей об участии в программе догазификации, в том числе о возможности получения комплексной услуги (строительства сетей до земельного участка, на участке и внутри частного дома) в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и рассмотрении возможности получения субсидии в рамках комплексной услуги. Также принято решение привлечь для работы в регионе больше профессиональных организаций для строительства сетей внутри участков и частных домов жителей.