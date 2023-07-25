Приоратский и Демидовский парки очищают от аварийных деревьев
В Приоратском и Демидовском парках приступили к работам по сбору и вывозу древесных остатков, а также санитарной рубке аварийных и сухостойных деревьев.
Рубрики: Экология
На первом этапе с территории парков будет вывозиться прошлогодний порубочный материал, валежник, ветровальные деревья и ветки.
В соответствии с заключенным государственным контрактом подрядчик осуществляет сбор остатков стволов, частей кроны, корневых систем деревьев с территории полян, вдоль дорог, из массива парков. Валежник собирается вручную, вывозится на малогабаритной технике с соблюдением всех правил обслуживания садово-паркового хозяйства.
На втором этапе осенью подрядчик приступит к сносу аварийных и сухостойных деревьев согласно результатам экспертного обследования.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.