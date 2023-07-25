Приоратский и Демидовский парки очищают от аварийных деревьев

На первом этапе с территории парков будет вывозиться прошлогодний порубочный материал, валежник, ветровальные деревья и ветки.

В соответствии с заключенным государственным контрактом подрядчик осуществляет сбор остатков стволов, частей кроны, корневых систем деревьев с территории полян, вдоль дорог, из массива парков. Валежник собирается вручную, вывозится на малогабаритной технике с соблюдением всех правил обслуживания садово-паркового хозяйства.

На втором этапе осенью подрядчик приступит к сносу аварийных и сухостойных деревьев согласно результатам экспертного обследования.