Господдержка дает возможности для старта

Если вы решили открыть свое дело, но не знаете с чего начать, рекомендуем обратиться сначала в региональный центр «Мой бизнес» Ленинградской области - он создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и практически все услуги предоставляет бесплатно. Можно также проконсультироваться и пройти обучение в муниципальной организации поддержки предпринимательства в вашем городе или районе. Именно так поступили в свое время Мария Кузьмина, мама пятерых детей, которая открыла в Тихвине центр грудничкового плавания и стала победительницей областного конкурса «Бизнес-мама»; Владислав Паламарчук из Гатчины, когда ему было еще 18 лет, а сейчас он получил грант и разрабатывает мобильные приложения; Алексей Бурдейный из Всеволожского района – он в 22 года открыл детскую футбольную школу, и скоро, не без господдержки, их у него будет восемь плюс уже работает онлайн-курс по футболу и многие-многие другие.

Государство и правительство Ленобласти дает малому бизнесу большие возможности – независимо от того, проживаете вы в городе, районном центре или в отдаленном поселении. Можно открыть дело и получить компенсацию затрат на организацию бизнеса - стартовую субсидию до 700 тысяч рублей. Молодые предприниматели до 25 лет включительно могут пройти обучение, получить грант до 500 тысяч рублей, и на эти средства начать бизнес с нуля – такая поддержка предусмотрена нацпроектом. Открывающим дело впервые в статусе индивидуального предпринимателя можно воспользоваться налоговыми каникулами. А те, кто идет в бизнес прямо со студенческой скамьи, могут получить социальный контракт в сумме до 350 тысяч рублей. Соцконтракт предусмотрен для малообеспеченных граждан, и это не только учащиеся колледжей и студенты, но и безработные, если стоят на учете в службе занятости, и мамы в декрете – вообщем, все, у кого доходы за последние три месяца были ниже прожиточного минимума.

Где и какое обучение необходимо пройти, какие консультации и услуги получить, также объяснят в фондах поддержки. Например, по бухгалтерскому учету или по продвижению услуг в социальных сетях, или же по написанию бизнес-плана. На бесплатных вебинарах и тренингах в центре «Мой бизнес» опытные предприниматели поделятся с вами секретами и историями, а бизнес-эксперты ответят на все вопросы.

По данным ФНС, количество предпринимателей в нашем регионе постоянно растет. Жители Ленобласти, несмотря ни на что, открывают свое дело, и все больше - с государственной поддержкой. Только с начала 2023 года вновь созданных предпринимателей и малых, средних предприятий насчитывается почти 9 100, а самозанятых граждан – более 85 тысяч человек.

Получить консультацию можно не только тем, у кого есть пока только идея, но и начинающим предпринимателям, и тем, кто хочет развивать уже действующий бизнес:

для начинающих – https://813.ru/podderzhka/konsultatsionnaya/nachinayushchim-predprinimatelyam-/

– для предпринимателей, действующих более 1 года – https://813.ru/podderzhka/konsultatsionnaya/predprinimatelyam-bolee-1-goda-/

– для самозанятых граждан – https://813.ru/podderzhka/konsultatsionnaya/samozanyatym-/

Контакты Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области – центра «Мой бизнес» и муниципальных организаций поддержки смотрите на сайте комитета https://small.lenobl.ru/ru/deiatelnost/help/infrastruktura-podderzhki-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstv/