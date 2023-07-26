Координационный совет: меры поддержки малого бизнеса приносят результаты

«Координационный совет ― это место встречи бизнеса и власти, это возможность не только отчитаться о выполненной работе и достигнутых показателях, но и обсудить запросы со стороны предпринимателей, выслушать конструктивные предложения, прояснить картину – достаточны ли объемы поддержи, какие меры востребованы здесь и сейчас, а какие нуждаются в пересмотре. Уверено можно сказать, что мы движемся в правильном направлении, ведь количество субъектов малого и среднего бизнеса в Ленинградской области растет – с начала года уже на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Объем господдержки малого и среднего предпринимательства Ленобласти в 2023 году составит 1,4 млрд рублей. Это субсидии и гранты, микрозаймы и поручительства, услуги и сервисы для бизнеса.

Участники Совета особое внимание обратили на развитие предпринимательства в социальной сфере. Так, на федеральном уровне запущена программа «Открыто для всех», которая нацелена на создание доступной среды, товаров и услуг в негосударственном секторе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Ленинградской области представителем программы является директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске Ирина Дрозденко. На заседании Совета она отметила важность профессиональной переподготовки взрослых людей с инвалидностью, чтобы обеспечить достойные условия труда, устойчивый доход и полноценное место в социуме.