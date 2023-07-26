В Гатчинском районе началась уборка зерна

Убрано 336 га ячменя, собрано 1,290 тыс. тонн, урожайность – 38,4 ц/га. Всего в 2023 году в Ленинградской области планируется собрать 130 тыс. тонн зерновых культур.

Хозяйства Ленинградской области выращивает ячмень, пшеницу, овес и тритикале, которые используются на корм сельскохозяйственным животным и позволяют увеличить объемы производства молока, яиц и мяса. Зерновые культуры на корма заготавливаются в виде цельного зерна, которое закладывают в зернохранилища, плющенного зерна и зерносенажа, который под давлением и без доступа кислорода упаковывают в «рукава» и рулоны.