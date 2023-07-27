206 предприятий малого бизнеса Ленобласти получили гранты

В течение года все грантополучатели должны реализовать свои проекты и потратить средства гранта. И помимо практической реализации проекта – научиться работать в автоматизированной информационной системе, в электронном бюджете и справляться с платежами через казначейство, грамотно отчитываться за расходование средств и достичь определенных показателей. Но предпринимателей это не пугает, они живут своими бизнесами и готовы отдать делу всю энергию, время и силы.

У многих грантополучателей проекты уже почти реализованы. Например, к началу учебного года в Выборге молодой предприниматель открывает репетиторский центр, в Киришах скоро примет первых посетителей новая пекарня, уже начала работу мастерская по изготовлению искусственного ротанга в Тихвине и другие.

У тех, кто защищался совсем недавно, все только начинается. Например, социальный предприниматель Татьяна Крячко из Всеволожского района в своем парикмахерском салоне по новому проекту расширяет спектр услуг – теперь здесь будет услуга по выезду на дом к гражданам с ограниченными физическими возможностями. Проект Виталия Шершнева, он тоже из Всеволожского района, предусматривает трудоустройство социально незащищенных граждан. Его компания оказывает юридические услуги – консультирует, помогает оформлять документы, ведет дела клиентов. А основатель лужской шахматной школы «АртеФакт» Анастасия Меженько работает над тем, чтобы привлечь в свою школу как можно больше детей, чтобы они не сидели часами за компьютерными играми и у телевизора, а развивали свои интеллектуальные способности.

Ленинградская область – лидер среди субъектов Российской Федерации по предоставлению грантов в рамках нацпроекта. В 2024 году эта поддержка будет продолжена, и уже в августе начинается обучение молодых предпринимателей – будущих грантополучателей 2024 года.