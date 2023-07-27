Фермеры, ремесленники и кулинары готовятся ко дню Ленобласти

Фермерский рынок, город мастеров и гастрономический фестиваль начнут работать с утра в центре Тосно, 5 августа, в день празднования дня рождения области.

В 10.00 в торговых ряда на улице Победы напротив главной площади праздника откроется «Город мастеров»: фермерский рынок и ярмарка изделий народных промыслов. Свою продукцию представят более 50 производителей Ленинградской области: молодые и выдержанные сыры, питьевые йогурты и широкий ассортимент молочной продукции, сыровяленые колбасы и мясные деликатесы, копченая, охлажденная и пряная рыба, травяной чай и мёд.

На почетном месте в торговых рядах – производители Тосненского района. Они представят продукцию, ставшую гастрономическими брендами района: яблочный сидр из Федоровского, мясо индейки компании «Конкорд», свежую выпечку пекарни «Аскания» из Тосно. Также для покупателей – охлаждённая свинина от Тосненского мясокомбината, козий сыр Макарьевской фермы, продукция из коровьего молока – фермы «София» и «Марьино». 18 фермеров кооператива из Ульяновки «Ленинградский фермер» порадуют покупателей овощами, ягодами, вареньем и солениями. Всего на фермерскую ярмарку приедут хозяйства из 10 районов области.

«Город мастеров» представит участникам праздника палитру ремесел районов Ленинградской области – оятская керамика, киришские кружева, кованные изделия мастеров Бокситогорска, деревянные игрушки из Волосово. На ярмарке для всех желающих народные умельцы проведут мастер-классы: приозерцы покажут, как можно своими руками изготовить сувениры и украшения, сланцевчане – поделятся секретами плетения поясов, лодейнопольцы – мастерством лоскутного шитья.

В 12.00 на пересечении улиц Советской и Серова начнет работу III Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», где гости смогут оценить работу лучших ленинградских поваров. Фестиваль станет ареной презентаций, дегустаций и кулинарных состязаний. «Калейдоскоп вкуса» представит всё многообразие кулинарии региона от современной кухни до блюд по древним рецепты коренных народов Ленинградской области.