Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где отключат свет 28 июля в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики:  ЖКХ

28.07.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

Шпаньково частный сектор, ферма.

 

28.07.2023 с 13:00 до 18:00

Веревское СП:

п. Торфопредприятие,

д. Кирлово,

д. Пегелево,

СНТ «Тайга»,

СНТ «Тайцы»,

СНТ «Радуга»,

СНТ «Ольха»,

СНТ «Мостовик».

 

28.07.2023 с 09:00 до 18:00 

Сиверское ГП:

д. Маргусы,

д. Куровицы,

д. Дружноселье.

 

28.07.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

д. Покизен-Пурская

 

28.07.2023 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка. 

 

28.07.2023 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Протасовка,

д.Лязево,

д.Изора.

 

03.08.2023 с 10:00 до 18:00

Комунарское ГП:

г.Коммунар ул. Антропшинская д.117-165, д.176-236, д.219-289.

Массив «Славянка».

 