Где отключат свет 28 июля в Гатчинском районе?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
Рубрики: ЖКХ
28.07.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
Шпаньково частный сектор, ферма.
28.07.2023 с 13:00 до 18:00
Веревское СП:
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово,
д. Пегелево,
СНТ «Тайга»,
СНТ «Тайцы»,
СНТ «Радуга»,
СНТ «Ольха»,
СНТ «Мостовик».
28.07.2023 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Маргусы,
д. Куровицы,
д. Дружноселье.
28.07.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
д. Покизен-Пурская
28.07.2023 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка.
28.07.2023 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
д. Протасовка,
д.Лязево,
д.Изора.
03.08.2023 с 10:00 до 18:00
Комунарское ГП:
г.Коммунар ул. Антропшинская д.117-165, д.176-236, д.219-289.
Массив «Славянка».
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