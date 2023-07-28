Сбер: жители Северо-Запада увеличивают накопления в 2023 году

Чаще других на депозиты в Сбер переводили денежные средства петербуржцы – более половины от общего объема по СЗФО в июне (66 млрд рублей), жители Ленинградской области – 8,5 млрд рублей, мурманчане и архангелогородцы – 8,4 и 8,1 млрд рублей соответственно.

Через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение – клиенты открыли 60% вкладов. Самые технологичные – мурманчане и петербуржцы – у них доля вкладов, оформленных онлайн – 70 процентов.

Справочно: С 24 июля Сбер повысил ставки по рублёвым вкладам. Максимальная ставка по ним достигла 10% годовых — она доступна клиентам, которые открывают вклад «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счёт перевода средств с валютных вкладов.

Ещё одно позитивное изменение коснулось линейки СберВкладов — эти продукты подойдут для тех клиентов, которые уже хранят свои средства в Сбере. Максимальная доходность (ставка с капитализацией) по ним теперь составляет 7,4% годовых. По СберВкладу и СберВкладу Прайм появились новые диапазоны — от 500 тыс. и от 1 млн рублей — с повышенными ставками. Для владельцев пакетов «Премьер» и «СберБанк Первый» вместе с максимальной ставкой повышена доходность по СберВкладу Премьер, СберВкладу Лидер, СберВкладу Прайм Премьер и СберВкладу Прайм Лидер на сроке год и меньше.

В линейке депозитов «Управляй» выросла доходность по премиальным продуктам «Управляй Премьер» и «Лидер Управляй+», которая достигла 4,97% и 5,17% годовых соответственно.





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