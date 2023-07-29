Первые владельцы усадьбы «Тайцы» в лицах

Прасковья Матвеевна родилась в семье обер-гофмейстера Матвея Дмитриевича Олсуфьева и его третьей жены Анны Ивановны Сенявиной, получила домашнее образование. Сохранился миниатюрный портрет Прасковьи Матвеевны, исполненный художником Пьером-Антуаном Бодуэном в 1760-е гг. На портрете Прасковья Матвеевна изображена в полупрозрачном складчатом платье, ниспадающем на одно плечо. Цветы на портрете не только украшают её волосы, но и будто оплетают всю фигуру.

30 января 1765 г. Прасковья Матвеевна вышла замуж за А.Г. Демидова. Супруги венчались в Петербурге в церкви Рождества Пресвятой Богородицы при Невской Перспективе, которая позднее была разобрана при строительстве Казанского собора. В браке родилось пятеро детей, старший из сыновей, Григорий, унаследовал усадьбу «Тайцы». Скончалась Прасковья Матвеевна в Петербурге и похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры рядом с мужем, который умер десятилетием раньше.

Сведений о её личности и жизни сохранилось немного. Известно, что Прасковья Матвеевна вместе с семьёй проводила в Таицкой усадьбе много времени, с радостью принимала гостей. В письме супруга к дяде Никите Акинфиевичу Демидову Прасковья Матвеевна приписала: «Я б желала, батюшка, чтоб вы к нам пожаловали… пожили бы у нас. Теперь из наших ключей стала большая река. Взращен хороший английский сад».

Александр Григорьевич Демидов был старшим братом в семье. Помимо братьев Петра и Павла, у хозяина Таицкой усадьбы были три сестры — Пульхерия, Хиония и Наталья.

В 1741 году родилась Пульхерия. Вместе с семьёй она жила в особняке Демидовых на Мойке, повзрослев, девушка стала посещать балы и праздники. В 1760 было объявлено о помолвке Пульхерии Григорьевны Демидовой с Александром Филипповичем Кокориновым. На тот момент жених Пульхерии был преподавателем Академии художеств. Ради брака с ней ему пришлось отказаться от традиционного заграничного образовательного путешествия, предлагавшегося только неженатым выпускникам Академии художеств.

Свадьба Пульхерии и Александра Кокориновых состоялась в мае 1762 года. В приданое невеста получила небольшой каменный дом на Моховой улице, напротив церкви Симеона и Анны. Через год после свадьбы у молодых родилась дочка Анастасия. Других детей у них не было. В 1772 году овдовевшая Пульхерия с дочерью переселилась в дом своего брата Никиты. Умерла Пульхерия в апреле 1781 года и была похоронена на кладбище Александро-Невской Лавры.

Наталья родилась в 1748 году. Она вышла замуж за коллегу и друга своего зятя Александра Кокоринова — Ивана Егоровича Старова (1745-1808), известного архитектора, основоположника классицизма в России.

Известно, что Наталья Григорьевна была страстным цветоводом. Зимнему саду Таврического дворца, который проектировал муж, Наталья Григорьевна подарила часть своей огромной зеленой коллекции.

Наталья Григорьевна родила трёх сыновей. В 1784 г. Наталья купила деревню Голятица. В двух верстах от Голятиц было место для строительства усадьбы. Выбор был обоснован наличием ключей, поэтому мыза была названа Колодези. Впоследствии и деревня Голятицы была переименована в Колодези. В 1808 г. мызу и деревню унаследовал сын Натальи Пётр.

Наталья умерла в 1832 году и была похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Хиония Григорьевна Демидова (1746 – 1792) стала известна своими литературными переводами. Хиония Демидова в 1758 г. впервые перевела на русский язык сказку французской писательницы Ле Пренс де Бомон «Красавица и зверь».

Впоследствии эта сказка стала одним из литературных источников сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Хиония Григорьевна перевела название как «Повесть о Лабеле и Звере» (от фр.: La belle — красавица).

В XVIII столетии литературные переводы и писательство считались мужскими занятиями. Для женщины это было необычным, многие находили это неловким и даже постыдным, предвзято относились к работам женщин, которые вынуждены были публиковаться под псевдонимами. Однако многие женщины в семье Демидовых интересовались литературой и переводили на русский язык французские художественные произведения.

Рукопись своего перевода Хиония подарила родному брату Петру — владельцу усадьбы «Сиворицы» (с. Никольское). Эта рукопись сейчас хранится в Библиотеке Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге. На одной из страниц можно увидеть автограф переводчицы: «Сию книгу подарила братцу Петру Григорьевичу. Х.Д.».