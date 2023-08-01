Гастрономический фестиваль на День Ленобласти в Тосно

Гастрономические ряды с разнообразной продукцией и изысками региональной кулинарии из разных районов Ленинградской области разместятся на площадке городка аттракционов с 10 до 20 часов. Посетители смогут полакомиться блюдами коренных народов Ленинградской области и гастрономическими брендами региона: ладожской корюшкой, петровской ухой, карельской калиткой, копорским иван-чаем, фермерскими сырами, выборгским кренделем, ленинградским мёдом и многим другим.

Профессиональные повара проведут для гостей фестиваля мастер-классы и научат готовить ижорские щи с овощами, пироги с грибами, десерт «Лакомство ижор», смузи из манной каши с лесными ягодами, зеленый коктейль на основе традиционных рецептов коренных народов Ленинградской области.

Для маленьких посетителей фестиваля будет организована детская интерактивная зона с аттракционами, детскими мастер-классами по рисованию.