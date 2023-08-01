Медали ленинградских спортсменов ― к Дню рождения Ленобласти

«Искренне поздравляю наших спортсменов с успешным выступлением в составе сборной команды России по тхэквондо на чемпионате и первенстве мира. Для нас это показатель развития тхэквондо в регионе. Сегодня в Ленобласти этим видом спорта занимаются свыше 5,3 тысяч человек. У нас профессиональная сборная команда, члены которой подтвердили уровень мастерства на прошедших соревнованиях», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соревнования завершились накануне в столице Киргизии ― городе Бишкек. За награды боролись сильнейшие спортсмены из 27 стран. Российскую сборную представили 163 спортсмена из разных субъектов страны, 6 из них ― из Ленинградской области.

В общекомандном зачете сборная России заняла 1 место. Ленинградцы принесли российской сборной команде 21 награду: 6 золотых медалей завоевала Софья Балесная, 2 золотые медали у Даниила Быстрицкого, 2 серебряные ― у Ярославы Смалис, Арсений Ножевин выиграл 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, Егор Попов завоевал 2 золотые и 2 серебряные награды, еще 1 золотая и 1 серебряная медали достались Игорю Попову.