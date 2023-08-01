Поддержка экспортеров Ленобласти растёт

Самые крупные контракты были заключены на поставку морепродуктов, ягод и замороженных десертов. В целом география поставок областных экспортеров насчитывает 15 стран мира, среди которых Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, ОАЭ, Узбекистан.

«Несмотря ни на что, экспорт продолжает развиваться. При помощи федеральных и региональных мер поддержки предприниматели завоевывают новые рынки, осваивают новые направления. Особенно востребованными услугами Центра поддержки экспорта в этом году стали бизнес-миссии и выставки», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Объем поддержанного экспорта с начала года составил 8,3 млн долларов, что на 16% выше планового показателя.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках майского указа Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется в Ленинградской области по региональному проекту «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».